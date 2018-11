Bachelor-Siegerin erwartet Baby von Fußball-Profi

Katja Kühne

+ © picture alliance / ZB / Jens Kalaene Katja Kühne war 2014 die Auserwählte des Bachelor. © picture alliance / ZB / Jens Kalaene

Vor vier Jahren eroberte Katja Kühne das Herz von „Bachelor“ Christian Tews. Ihr Glück fand die heute 33-Jährige aber mit einem anderen Mann - jetzt wird sie Mama.

Die Beziehung zwischen „Bachelor“ Christian Tews und der Siegerin der RTL-Kuppelshow, Katja Kühne, dauerte nur fünf Monate. Ihr persönliches Glück fand die 33-jährige Blondine mit einem anderen Mann: Seit 2017 ist sie mit Marcel Sabitzer, Spieler bei Fußball-Bundesligist Red Bull Leipzig, liiert.

+ Seit 2017 ein Paar: Katja Kühne und Marcel Sabitzer © picture alliance/dpa / Sebastian Willnow

Das Paar erwartet nun sein erstes Kind. Kühne postete auf Instagram ein eindeutiges Foto: Die Spielerfrau posiert im Badeanzug von der Skyline Dubais. Mit den Händen formt sie ein Herz über ihrem Bauch. Der „Bild“-Zeitung sagte sie: „Das Bild sagt mehr als alles. Mehr wird noch nicht verraten, auch wenn wir schon das Geschlecht wissen.“

Mit der 33-Jährigen freut sich neben den Instagram-Fans auch Ex-“Bachelorette“ Jessica Paszka. „Ich freu mich so, ich werde Tante“, kommentierte sie mit küssenden Smileys unter Kühnes Post. Die beiden Frauen sind gut befreundet.

