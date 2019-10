Katja Krasavice: Aufreizender Post aus Restaurant

Lecker oder geschmacklos?

Katja Krasavice ist für ihre provokanten Posts bekannt. Nun hat dieYouTuberin quasi gleich in doppelter Hinsicht für das leibliche Wohl gesorgt.

Dass Katja Krasavice gerne die Hüllen fallen lässt und sich oft mehr als nur aufreizend gibt, ist nichts Neues. Mit dem neuesten Post der YouTuberin scheint die Bezeichnung „Foodporn“ nun allerdings gleich eine ganz neue Bedeutung zu bekommen. So zeigt sich die 23-Jährige zwar noch ganz anständig und vollständig bekleidet aus einem Restaurant, doch vermutlich wegen ihrer provokanten Pose denken ihre Fans eher kaum ans Essen. Stattdessen erntet Katja für ihren Post eine Reihe heikler Kommentare.

Katja Krasavice mit aufreizendem Post aus Restaurant

Eine Hand lasziv in den wasserstoffblonden Haaren, die andere am Mundwinkel, dazu ein gekonnter Augenaufschlag und ein tiiiiief aufgeknöpftes Shirt - in ihrem neuesten Instagram-Post präsentiert sich Katja Krasavice so aufreizend wie eh und je. Während sie zuletzt noch bei einem frivolen Shooting komplett nackt im Wald hockte, sitzt sie dieses Mal allerdings noch vergleichsweise züchtig in einem Restaurant, vor sich einen leckeren Teller Essen. Doch nicht nur für ihr leibliches Wohl dürfte mit ihrer Mahlzeit gesorgt sein, sondern auch für das ihrer Fans, wie die scheinbar hemmungslose Blondine selbst andeutet: „Ich bin zwar keine Asiatin, aber bei unserem Date gibts P*ssy zum Nachtisch“, so der trotz des Versuchs den fehlenden Buchstaben mit einem harmlosen Katzen-Emoji zu ersetzen relativ obszöne Kommentar der 23-Jährigen zu ihrem Bild.

Denn so appetitlich Katjas Mahlzeit auch aussehen mag, so unappetitlicher ist dafür ein Großteil der User-Kommentare, den die Blondine für ihren Post erhält.

Katja Krasavice: Fans reagieren mit vulgären Kommentaren auf ihren Restaurant-Post

Zwar bezeichnen sie manche ihrer Fans zunächst noch ganz unverfänglich als „Queen“, „mein Schatz“ oder „mein Vorbild“, loben ihre „geilsten Sprüche“ oder fragen sich einfach, wie schön man sein könne, doch schnell folgen auch deutlich derbere Sprüche vor allem männlicher Fans der YouTuberin.

Neben eindeutig nicht jugendfreien Äußerungen schlagen ihr die in ihrer Wortwahl etwas weniger vulgären Fans beispielsweise ein „Patient-und-Pfleger-Rollenspiel“ vor und schreiben „will was machen“ - was genau den User da so alles vorschweben könnte, will man wohl besser gar nicht erst wissen - schließlich hat bereits Katja Krasavice mit ihrem ziemlich eindeutigen Foto und dem dazugehörigen Kommentar wenig Raum für Spekulationen gelassen. Da hilft eben auch kein Zensur-Versuch mit eingebautem Katzen-Emoji mehr.

Letztens war es allerdings Katja Krasavice selbst, die sich mit eindeutiger Sprache und einem unmoralischen Angebot an den CDU-Nachwuchs Philipp Amthor gewandt hatte.