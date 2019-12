Prinz George und Prinzessin Charlotte: Das steht auf dem Wunschzettel der Nachwuchs-Royals

Kleine Royals, große Wünsche

Auch die Royals schreiben einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Was sich Prinz George und Prinzessin Charlotte zu Weihnachten wünschen, überrascht.

Weihnachten steht vor der Tür und sorgt für Furore bei den Royals.

Die Mini-Royals Prinz George und Prinzessin Charlotte haben ganz besondere Wünsche an den Weihnachtsmann.

London - Weihnachten rückt immer näher - mit Plätzchen backen, Christbaum aussuchen und natürlich Wunschzettel an den Weihnachtsmann schreiben. Manch eine wünscht sich zu Weihnachten, eine Prinzessin zu sein. Aber was wünscht sich jemand, der schon eine Prinzessin ist?

Die Weihnachtswünsche der Mini-Royals Prinz George (6) und seiner SchwesterPrinzessin Charlotte (4) kennt nur der Weihnachtsmann - und die Closer Weekly. Ein Insider verriet dem britischen Medium die geheimen Wünsche der kleinen Royals.

Royal-Kids: Das wünschen sich die Kinder von Herzogin Kate und Prinz William zu Weihnachten

Die Wünsche von Prinz George sind sportlich: Der Sechsjährige hofft, dass unterm Weihnachtsbaum Tennisschläger auf ihn warten - und Tischfußball. Genau das Richtige, um sich richtig sportlich auszutoben.

Der Wunsch seiner Schwester dagegen fällt weniger bescheiden aus: Prinzessin Charlotte wünscht sich ein Pony. Ob dieser Wunsch erfüllt wird?

Royale Weihnachtswünsche: Prinzessin Charlottes Wunsch könnte nicht in Erfüllung gehen

Es sieht eher schlecht für die kleine Prinzessin aus. Denn ihr Vater Prinz William ist der Meinung, dass die Prinzessin mit ihren vier Jahren noch zu jung zum Reiten ist.

Dabei eifert die kleine Prinzessin mit ihrem Wunschhobby nur ihrer Oma nach - die Queen ist selbst eine große Pferdenärrin und bekam ihr Shetlandpony Peggy geschenkt, als sie genauso alt war wie Prinzessin Charlotte. Vielleicht legt die ja ein gutes Wort beim Weihnachtsmann ein.

Die Alternative: William und Kate sollen stattdessen für Prinzessin Charlotte ein Spielzeug-Reitzentrum gekauft haben, das mit einer Karaoke-Maschine für Kinder ausgestattet ist.

Royaler Wunschzettel: Was bekommen Prinz Louis und Baby Archie?

Was sich der Jüngste, Prinz Louis, zu Weihnachten wünscht, ist nicht bekannt. Aber sicher wartet auch auf den Eineinhalbjährigen ein royales Präsent.

Auch über Baby Archies Wünsche weiß man nichts. Der Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry wird Weihnachten auch nicht mit seinen Cousins und Cousinen verbringen, sondern in den USA - was für Ärger am Königshof sorgte. Man munkelt sogar, dass die Ehe von Meghan und Harry vor dem Aus steht und schon Weihnachten ein Ende finden könnte. Auch Herzogin Kate kann nicht das pure Weihnachtsglück genießen - unlängst erschütterte ihre Therapie-Beichte die Royal-Fans.

