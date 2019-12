„Wie kann es sein, dass Instagram dich noch nicht blockiert hat?“ - Schauspielerin und Model geht bei Fotos an die Grenzen 

Hemmungslos

Schauspielerin in Realityshows und Model auf Instagram - Wo diese junge Frau auftritt, bleibt kein Oberteil angezogen. In ihrem jüngsten Post zeigt sie sich besonders freizügig.

Ihr Auftritt bei einem Sportevent machte das Model bekannt

Auf Instagram präsentiert sich Julia Rose freizügig

Auch von der Plattform könnte die Schauspielerin verbannt werden

Los Angeles - Besonders kalt scheint es nie zu sein, wo sich Model Julia Rose aufhält. In Ausnahmefällen trägt die Brünette einen Bikini oder eine Jeans. Ein Oberteil braucht Julia Rose dann nicht mehr für ihr Outfit. Zu warm soll es ja auch nicht werden. Auf den meisten ihrer Instagram-Fotos trägt die 25-Jährige nur einen Stringtanga. Mal in Blau, mal in Rot und mal mit Leopardenmuster.

Schauspielerin zeigt auf Instagram die Vielfältigkeit von Unterwäsche

Noch ein weniger knapper geht immer, dachte sich wohl Julia Rose bei ihrem jüngsten Post. In schwarzer Unterwäsche posiert das Model auf dem Bett. Den Blick auf ihre Brüste gibt der transparente BH frei. Den Blick auf ihren spärlich bedeckten Po macht der Spiegel neben dem Bett möglich.

Zu dem heißen Foto schreibt Julia Rose: „Was macht dich glücklich?“. „Julia Rose in Unterwäsche“, werden sich einige ihrer 3,4 Millionen Follower gedacht haben. Ein Fan schreibt beispielsweise als Antwort unter den Post: „Wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, dass Julia Rose ein neues Bild gepostet hat.“

Knapper geht kaum - Schauspielerin nur von Stringtanga und Sandwich bedeckt

Bei so viel unbedeckter Haut auf einem Social-Media-Account stellt ein User eine naheliegende Frage: „Wie kann es sein, dass Instagram dich noch nicht blockiert hat?“ Eine Frage, die auch bei einem Video aufkommen könnte, das Julia Rose Anfang Dezember gepostet hat. In demselben schwarzen Stringtanga räkelt sich die 25-Jährige auf einer Couch. Da sie ein Sandwich isst, wird ihre Oberweite von ihren armen bedeckt. Vergleichsweise unverfänglich ist auch hier die Frage des Models unter ihrem Foto: „Tanzt noch jemand glücklich, wenn er Essen bekommt?“

Diplomatentochter und Model - Das ist Julia Rose

Doch wer ist die freizügige Dame? Julia Rose wurde in dem ostafrikanischen Land Sambia geboren, wie gossipgist.com in einem Steckbrief schreibt. Daher ist sie Staatsbürgerschaft von Sambia und den USA. Mittlerweile wohnt die 25-Jährige in Los Angeles. Als Tochter eines Diplomaten der Vereinten Nationen studierte Julia Rose diplomatische Geschichte an der Universität von Pennsylvania.

Außerdem berichtet das Portal über Julia Rose: Das Model soll 1,76 Meter groß sein und 56 Kilogramm wiegen. Das Reinvermögen der Online-Unternehmerin soll sich auf 300.000 US-Dollar belaufen.

Schauspielerin wird wegen Freizügigkeit aus Stadion verbannt

Um ihre Modelkarriere voranzutreiben, riskierte Julia Rose den Rauswurf bei einem Baseballspiel im Oktober 2019. Als der Pitcher Gerrit Cole zum Wurf ansetzte, hoben sie und ihre Freundin Lauren Summer ihre Shirts. Darunter trugen beide Frauen nichts. Wegen des Zwischenfalls wurden die Models auf unbestimmte Zeit aus dem Stadion verbannt, wie nypost.com berichtet.

Lauren Summer arbeite zudem bei dem von Rose gegründeten Shagmag. Das digitale Magazin befasst sich mit Julia Rose und anderen Instagram-Models. Neben ihrer Aktion in dem Baseball-Stadion erlangte Rose Berühmtheit durch die MTV-Realityshow „Are you the one?“.

