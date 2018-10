Er trat regelmäßig in einer berühmten ZDF-Show auf: Jochen Brauer ist tot

Einer der ganz Großen

Jochen Brauer ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Musiker und TV-Star trat regelmäßig in der ZDF-Show „Dalli Dalli“ mit Hans Rosenthal auf.

Berlin - Jochen Brauer starb am Dienstag (2. Oktober 2018) in Mannheim, wie sein früherer Manager Uwe Otte bekannt gab. Der Klarinettist und Saxofonist galt als musikalisches Allroundtalent. Brauer war Leiter des Jochen Brauer Sextetts, mit dem er durch die Welt von den USA bis Japan tourte und zahlreiche Alben und Singles aufnahm.

Sein Sextett war regelmäßig auch in Fernsehsendungen zu sehen und zu hören, etwa in Hans Rosenthals populärer ZDF-Show „Dalli Dalli“ oder bei „Der große Wurf" von Hans-Joachim Kulenkampff. Jazz- und Rocksängerin Joy Fleming (✝ 72) feierte Anfang der 80er Jahre bei einer DDR-Tournee mit dem Jochen-Brauer-Sextett Triumphe. In den 1990er Jahre kehrte Brauer wieder stärker zu seinen musikalischen Wurzeln, dem Jazz, zurück.

Jochen Brauer wurde in Görlitz geboren und gründete eine erste Jazz-Kombo bereits Mitte der 1950er Jahre. Brauer veröffentlichte 15 Alben, spielte an der Seite von Jazz-Legenden wie Chet Baker, aber auch mit Künstlern wie Harald Juhnke, Katja Ebstein und Udo Jürgens.

