Jasmin Herren im XXS-Look: Zehn Kilo abgenommen dank Spritzen

Jasmin Herren möchte sich nach dem Tod ihres Mannes wieder wohlfühlen. Dafür nimmt sie fast 10 Kilo ab – allerdings nicht durch Sport.

Dortmund – Im April 2021 musste Jasmin Herren (43) sich von ihrem Ehemann Willi Herren verabschieden, welcher im Alter von 45 Jahren gestorben ist. Seitdem ließ Jasmin ihre Follower auf Instagram regelmäßig an ihrer Trauer teilhaben. Nun möchte sie allerdings nach vorn schauen und wieder zu sich selbst finden. Dafür geht die Witwe einen drastischen Schritt, wie RUHR24 berichtet.

Person Jasmin Herren Geboren 24. Dezember 1978 (43), Düsseldorf Ehepartner Willi Herren (verh. 2018–2021)

Willi Herren: Witwe Jasmin hat drastisch abgenommen - mit Spritzen

Auf Instagram teilte die jahrelange Partnerin von Willi Herren ihren bisherigen Erfolg in ihrer Story, denn sie hat ganze 9 Kilo abgenommen und fühlt sich dadurch deutlich wohler in ihrem Körper, wie promiflash berichtet. Während andere sich zum Abnehmen in einem Fitnessstudio anmelden oder auf eine typische Diäten setzen, greift Jasmin Herren jedoch zu einer völlig anderen Methode (mehr Promi-News bei RUHR24).

Sie setzt stattdessen auf die sogenannte Lifestyle-Kur, wobei das Hungergefühl durch eine Spritze unterdrückt wird. „Ich habe jetzt insgesamt vier Spritzen gehabt und drei Wochen Pause gemacht“, erklärt sie ihren rund 200.000 Followern auf Instagram. Nun möchte sie Phase Nummer Zwei der Kur starten.

Zu Beginn habe die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin nach ihren Spritzen Übelkeit verspürt, doch nun soll sich ihr Körper daran gewöhnt haben. Ihre Ärztin Doktor Selma Uygun erklärt in der Instagram-Story, was vor der Lifestyle-Kur zu beachten ist: „Es kann jeder machen. Wir brauchen Blutwerte. Ein großes Blutbild. Und es ist ganz wichtig, dass die Schilddrüsenwerte sowie die Leberwerte bestimmt werden“.

Jasmin Herren nimmt fast 10 Kilo ab und begeistert Fans – doch Eingriff ist nicht ungefährlich

Fans von Jasmin Herren sind begeistert von ihrem neuen Look. „Sehr, sehr hübsch“ kommentiert eine Nutzerin unter dem Foto der 43-Jährigen. „Mein Gott hast du dich verändert. WOW! Hab dich fast nicht wieder erkannt...“ schreibt ein anderer Nutzer. Doch die Lifestyle-Kur birgt auch einige Nebenwirkungen, wie auf der Instagram-Seite lifestylekur__ nachzulesen ist.

So kann es bei einer Lifestyle-Kur nicht nur zur Übelkeit kommen, sondern auch zu Symptome wie Sodbrennen und Verstopfungen. Durchfall und ein Völlegefühl sind nach einer Spritze ebenfalls nicht auszuschließen. Dauerhafte Nebenwirkungen sollen bisher noch nicht bekannt sein.

Trotzdem ist es sinnvoll, sich vor der Behandlung intensiv über die Kur zu informieren, da Jugendliche diese beispielsweise nicht anwenden dürfen. Auch der Kostenfaktor ist nicht zu unterschätzen, da Verbraucher für eine dreimonatige Behandlung ungefähr 675 Euro zahlen müssen.

