Ist er das? Fans entdecken flüchtenden Peter Klein auf Bild von Carmen Geiss

Skurrile Theorie

Das Affären-Drama um Peter Klein hat auch die Geissens erreicht. Denn Fans glauben, den Noch-Ehemann von Iris Klein auf einem Foto von Carmen Geiss entdeckt zu haben.

Monaco – Seit Wochen schon sorgt das Affären-Drama um Peter Klein (55) und Yvonne Woelke (41) für Furore und der Dschungelcamp-Eklat des Jahres scheint einfach kein Ende nehmen zu wollen. Obwohl der Noch-Ehemann von Iris Klein (55) mit den Geissens um Robert (59) und Carmen (57) sonst nichts zu tun hat, lässt nun ausgerechnet ein Foto von Carmen Geiss die Spekulation erneut aufleben.

Entdeckung auf Valentinstagsfoto: Fans glauben, Peter Klein auf Carmen Geiss‘ Bild zu sehen

Auf ihrem Instagramprofil teilt Carmen Geiss mit ihren knapp 879.000 Followern Einblicke in ihren luxuriösen Alltag und präsentiert stolz ihren kostspieligen Lifestyle. Auf einem persönlichen Schnappschuss zum Valentinstag posiert das ehemalige Model vor einem großen Teddy aus roten Rosen, während im Hintergrund ein Mann in Jogginghosen vorbeieilt. An sich eine harmlose und unverdächtige Aufnahme – den aufmerksamen Fans springt ein Detail aber gleich ins Auge.

Neben vielen schwärmerischen Kommentaren zu Carmens Outfit scherzen einige Fans, dass es sich bei dem flüchtenden Mann im Hintergrund um Peter Klein handeln könnte. „Wer läuft denn da hinten so schnell durchs Bild?“, will ein Instagram-Nutzer wissen und ein anderer liefert eine amüsante Antwort: „Herr Klein.“ Auch ein anderer User macht einen Witz über den gelernten Maler, dessen chaotisches Liebesleben auch Wochen nach dem Dschungelcamp noch immer Gesprächsstoff liefert: „Super und der Herr Klein läuft auch im Hintergrund.“

Verhängnisvolle Seitensprünge: Diese Hollywood-Stars haben ihre Partner betrogen In der glitzernden Promiwelt von Hollywood sind Fremdgeh-Skandale bekanntlich keine Seltenheit. Einer der bis heute explosivsten Affären-Eklats ist Brad Pitts (59) Untreue gegenüber Jennifer Aniston (53) – nachdem er bei den Dreharbeiten zu „Mr. & Mrs. Smith“ seine heutige Ex-Frau Angelina Jolie (47) kennengelernt hatte. Oscar-Preisträger Kenneth Branagh (62) betrog 1994 indessen seine damalige Ehefrau Emma Thompson (63) und auch die Liebe des „Twilight“-Paars Robert Pattinson (36) und Kristen Stewart (32) zerbrach 2012 wegen einer vermeintlichen Affäre zwischen Stewart und dem Regisseur Rupert Sanders (51). Als sie 2016 das Album „Lemonade“ veröffentlichte, löste US-Superstar Beyoncé (41) eine Welle des Entsetzens aus – denn in einigen Liedern spielte sie deutlich auf eine Affäre ihres Mannes Jay-Z (53) an. (Quelle k.at)

Während Carmen Geiss Rosen bekommt: Peter Klein bekommt von Iris die Scheidung

Bei dem Mann in Eile, der das romantische Foto von Carmen Geiss stört, handelt es sich zwar nicht um Peter Klein, zum Schmunzeln regt die Vorstellung von einer Begegnung zwischen den Kleins und den Geissens aber durchaus an. Während sich Carmen über ihre Blumen freut, ist dem Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) derzeit aber bestimmt nicht zum Lachen zumute, denn der aktuelle Stand bei Iris Klein, Yvonne Woelke und Peter Klein ist alles andere als rosig.

Mit den neuen Folgen ihrer erfolgreichen Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ liefern Robert und Co. momentan wieder reichlich ulkige Familienmomente – doch auch bei den Multimillionären herrscht nicht immer nur heile Welt. Denn Robert Geiss findet Carmen widerlich, weil sie zu viel isst. Verwendete Quellen: Instagram/carmengeiss_1965, k.at

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/peterklein_official; Screenshot/Instagram/carmengeiss_1965