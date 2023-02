„Würde es am liebsten zur Welt hinausschreien“

Iris Klein kennt wohl noch einige schmutzige Geheimnisse von Noch-Ehemann Peter. Denn nachdem der seiner Affäre Yvonne Woelke nun wieder auf Instagram folgt, kann sie es kaum erwarten diese öffentlich zu machen.

Köln – Iris Klein (55) kann es nicht lassen: Obwohl sie in den letzten Tagen recht deutlich gemacht hat, was sie von Noch-Ehemann Peter Klein (55) hält, kann sie wohl auch nicht aufhören, über ihn zu sprechen. In ihrer neusten Instagram-Story verrät sie nun, dass sie noch einige schmutzige Details über Peter Klein öffentlich machen wird.

Iris Klein kündigt Abrechnung mit Peter an: Der folgt Yvonne Woelke plötzlich wieder

Gefangen zwischen Hass und dem Bedürfnis sich mitzuteilen: So könnte man die Instagram-Storys von Iris Klein seit dem Affärendrama zwischen ihr und Peter beschreiben. Immer wieder feuert sie kleine Spitzen gegen ihren Noch-Ehemann – und Yvonne Woelke (41). So auch in ihrer neuesten Instagram-Story.

+ Iris Klein kündigt Abrechnung mit Peter an: Der folgt Yvonne Woelke plötzlich wieder (Fotomontage) © Instagram/iris_klein_mama_

Anstatt den Ausblick auf die Hohenzollernbrücke und den Kölner Dom zu genießen, lässt sie das Netz wissen: „Auf der Brücke hängt noch ein Schloss von uns“. Im Hintergrund traurige Musik.

Im Anschluss lässt sie die Skeptiker noch wissen: „Für alle, die denken, das war alles Fake oder Show. Ne, wir haben geredet ja, aber keine Aussicht auf Erfolg“. Mit einem verdächtigen Lächeln verrät sie dann noch: „Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber vielleicht packe ich die Tage nochmal ein bisschen was aus“.

Iris Klein will pikante Details für Peter enthüllen: Rache für erneuten Flirtversuch mit Yvonne?

Was Iris Klein genau damit meint, lässt sie noch offen. Doch anscheinend kann sie es kaum erwarten, die schmutzige Wäsche aus 19 Jahren Ehe mit Peter öffentlich zu waschen. „Es gibt viele, die sagen: Klär es doch privat. Ich würde es am liebsten zur Welt hinausschreien. Ich muss mich echt zusammenreißen“, schmunzelt Iris. „Ihr seht ja alle, wem der Peter seit gestern wieder folgt oder hinterherrennt oder hinterherhechelt“, deutet sie an.

„Ihr seht ja alle, wem der Peter seit gestern wieder folgt oder hinterherrennt oder hinterherhechelt", deutet sie an.

