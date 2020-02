Lilly Becker gratuliert Sohn (10) mit äußerst intimen Fotos - Fans entsetzt: „Einfach pervers“

„Bitte lösche das Bild“

Zum zehnten Geburtstag hat Lilly Becker ihrem Sohn Amadeus auf Instagram mit extrem intimen Bildern gratuliert. Viele Follower finden das unangemessen.

München - Mit gewagten Fotos - zumindest in den Augen vieler Fans - hat Lilly Becker (43) ihrem Sohn Amadeus zum zehnten Geburtstag gratuliert. Die ehemalige Frau an der Seite von Tennisstar Boris Becker (52) postete zu dessen Ehrentag Fotos von ihrem damaligen Babybauch auf Instagram. Dabei handelt es sich um extrem intime Bilder. Denn die damals hochschwangere Lilly Becker präsentiert darauf völlig hüllenlose Ganzkörperfotos.

Viele Fans von Lilly Beckers intimen Fotos entsetzt: „Einfach pervers“

Vielen ihrer insgesamt 105.000 Follower gefällt das intime Foto ihres Babybauchs. „Das sind ja unglaubliche schöne Fotos“ oder „Wow so wunderschön einfach traumhaft“, so einige Komplimente der Fans.

Das sehen allerdings nicht alle User so. Die pikanten Körperstellen hat Lilly Becker auf den Aufnahmen zwar mit ihren Händen verdeckt, doch einigen gehen die Bilder dennoch zu weit. „Muss das sein einfach furchtbar so was kannste Posten ohne naksch zu sein, einfach pervers“, ist in einem Kommentar zu lesen. Ein anderer schreibt - wohl um sicherzugehen, dass seine Meinung auch bei jedem ankommt - gleich auf Englisch und Deutsch: „Bitte lösche das Bild. Niemand will eine schwangere Frau nackt sehen. Eine schwangere Frau ist dasselbe, als hätte man seinen Lieblingssportwagen vollgetankt in der Garage stehen, aber man mag damit irgendwie nicht mehr fahren.“

Follower kritisieren Lilly Beckers Art zu gratulieren: „Zum Glück bin nicht ich der Sohn. Peinlich“

Andere User stellen infrage, ob derart intime Fotos angemessen sind, um dem eigenen Kind zum Geburtstag zu gratulieren. „Oh, als 10-Jähriger würde ich mich über mehr Kleidung bei meiner Mutter freuen“, findet ein Nutzer. Andere sehen das ganz ähnlich: „Zum Glück bin nicht ich der Sohn. Peinlich“ oder „Armes Kind“, ist in anderen Kommentaren mit zahlreichen „Daumen runter“-Emojis zu lesen. Deutlicher formuliert es dieser Follower: „Ich denke, du solltest ihm mit einem anderen Foto gratulieren, er ist in einem Alter, wo ihm das peinlich ist! Ihr redet immer wie sehr ihr eure Kinder liebt, aber wie die Kinder empfinden - mit solchen Fotos - ist euch scheissegal, Hauptsache ihr bleibt im Gespräch....... schämen solltet ihr euch“.

Auch in ihrer inzwischen abgelaufenen Instagram-Story hatte die 43-Jährige, die für eine Sensation in der Kult-Serie „Dahoam is Dahoam“ im BR* gesorgt hat, Bilder von ihrem damaligen Babybauch gezeigt. Wie sie dort verriet, waren die Fotos eine Woche vor dem Geburtstermin entstanden. Dort zeigte die gebürtige Niederländerin weitere hüllenlose Fotos - auch von ihrer Kehrseite.

va

