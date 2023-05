„Ich wurde nicht geschlagen“: Verena Kerth erklärt Fans, woher ihre tiefen Augenringe kommen

Klare Ansage

Was ist denn da los? Verena Kerth zeigt sich bei Instagram plötzlich mit großen Augenringen. Diese haben laut der Ex-Dschungelcamp-Kandidatin aber einen medizinischen Grund.

München – In den sozialen Medien und auf öffentlichen Veranstaltungen präsentiert sich Verena Kerth (41) stets top gestylt und in Bestlaune. Dennoch scheut sich die Letztplatzierte des diesjährigen Dschungelcamps nicht davor, ihren Fans auch mal natürliche und uninszenierte Einblicke in ihr Leben zu gewähren. Bei Instagram zeigt sie sich ungeschminkt – und mit besorgniserregenden Augenringen.

Erschreckendes Video: Verena Kerth zeigt sich im Netz mit tiefen Augenringen

Eigentlich könnte das Jahr 2023 für Verena Kerth nicht besser laufen. Erst ihr Abstecher ins Dschungelcamp, wo sie zwar als Erste ausschied, aber dennoch einen bleibenden Eindruck hinterließ und dann ihre Verlobung mit Marc Terenzi (44) gleich nach ihrem Exit bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Das Glück steht ihr derzeit ins Gesicht geschrieben, aber neben vielen Instagram-Postings, auf denen sie in die Kamera strahlt, meldet sich Verena nun erschreckend verändert bei ihren Fans.

Ungeschminkt, in einem grauen Hoodie und mit ungemachten Haaren spricht Verena Kerth in ihrer Instagramstory zu ihren knapp 139.000 Followern – und was dabei gleich auffällt: Unter ihren Augen prangen dunkle Ringe. Viele ihrer Fans dürfte dieser Anblick bestimmt schockiert haben, doch die Radiomoderatorin gibt sofort Entwarnung: „Ich wurde nicht geschlagen, ich habe auch nicht solche Augenringe, ich habe sehr gut geschlafen.“ Wie sie erklärt, habe sie sich vor wenigen Tagen bei einer Münchner Schönheitschirurgin einer Eigenblutbehandlung unterzogen – die offensichtlich Spuren hinterlassen hat.

Was ist eine Eigenbluttherapie? Bei einer Eigenblutbehandlung wird dem Patienten Blut abgenommen, das anschließend entweder pur oder aufbereitet wieder zurück in den Körper gespritzt wird – in Venen, Muskeln, Gelenke oder unter die Haut. Diese Therapie kommt unter anderem bei Muskelverletzungen und Allergien zum Einsatz und dient dazu, das Abwehrsystem zu stimulieren. (Quelle: quarks.de)

„Unterschied wie Tag und Nacht“: Verena Kerth meldet sich nach Beauty-Behandlung bei ihren Fans

„Merke schon, wie meine eigenen Zellen wieder arbeiten und wie es frischer aussieht“, zieht Verena Kerth nach der Eigenbluttherapie Bilanz und verkündet freudig, dass es mit Behandlungen noch lange nicht getan ist. Denn gerade befände sie sich bei einer Expertin für EMSculpt, einer modernen Technik zum Fettabbau, bei der der Blutfluss stimuliert wird. „Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht“, schwärmt Verena, „Mein Bauch war selten so definiert“. Zwei weitere Sessions stünden ihr noch bevor – die sie für ihre Fans bestimmt wieder ausführlich dokumentieren wird.

Natürlich will man sich als Promi der Öffentlichkeit und den Fans immer von seiner besten Seite präsentieren, dass sich die Verlobte von Marc Terenzi derzeit aber mehreren Behandlungen unterzieht, könnte auch einen anderen Grund haben. Denn Verena Kerth soll eine der Kandidaten beim „Sommerhaus der Stars“ 2023 sein. Verwendete Quellen: Instagram/verenakerth, quarks.de

