„Ich bin ein Star - holt mich hier raus“: Dschungelcamp-Fans verärgert über Cosimo Citiolo

„Wirkt mega unauthentisch“

„Das Dschungelcamp“ geht in die neue Staffel bei RTL. Kaum ist die erste Folge raus, ärgern sich schon die Fans über alle Maßen. Lesen Sie hier, was Cosimo Citiolo verbrochen hat:

Lesen Sie auch „Wirkt mega unauthentisch“ – Dschungelcamp-Fans ärgern sich über Cosimo Citiolo „Wirkt mega unauthentisch“ – Dschungelcamp-Fans ärgern sich über Cosimo Citiolo

Am Freitag, den 13. Januar startete „das Dschungelcamp“ auf RTL. Zwölf mutige Promis machen sich in diesem Jahr auf den Weg in den Dschungel Australiens, um sich als Anwärter für die Dschungelkrone zu beweisen. Nachdem der erste Schock schon halbwegs verdaut ist, steigt bei den Zuschauern von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ (IBES) die eine oder andere Unzufriedenheit mit der Performance der Stars auf.

MANNHEIM24 verrät, worüber sich Dschungelcamp-Fans aufregen

Schon die erste Dschungelprüfung bei IBES war eine der gefürchteten Essensprüfungen. Denn kurz nach ihrem Einzug ins Camp mussten sich die Kandidaten dem Grauen unterziehen – einem tränenaufreibenden, Gänsehaut verursachendem, horrormäßigen „Dschungel-Bar-Bäh-Cue“... (mad)

Rubriklistenbild: © RTL