Holpriger „Höhle der Löwen“-Start: Ralf Dümmel war nach erstem Drehtag total unglücklich

Unternehmer Ralf Dümmel wurde als erfolgreicher Investor von „Die Höhle der Löwen” einem größeren TV-Publikum bekannt. Doch der Anfang in der Sendung war schwer für ihn, wie er jetzt verraten hat.

Köln – Ralf Dümmel (56) ist seit 2016 Investor bei der erfolgreichen VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Obwohl der 56-Jährige seine Mit-Löwen oft auf die Palme treibt, ist er bei den Zuschauern und Gründern sehr beliebt. Gegenüber vox.de hat Dümmel nun verraten, dass seine Löwen-Karriere mit einem Missverständnis begann.

Ralf Dümmel dachte, er wird als Gründer zu DHDL eingeladen

Als der Geschäftsmann damals einen Anruf erhielt und gefragt wurde, ob er die Sendung „Die Höhle der Löwen“ kennen würde, antwortete er: „Ja klar, kenne ich das. Ich mache selber Produkte.“ Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, bei der Show mitzumachen, sagte er: „Ich glaube nicht, ich wüsste nicht, wer mir dabei helfen sollte, meine Produkte zu verkaufen.“

Sein Gesprächspartner am Telefon begann daraufhin lauthals zu lachen. Dümmel hatte offenbar etwas falsch verstanden: Er sollte nicht als Gründer zur Sendung kommen, sondern selber ein Löwe werden. Ganz bescheiden entgegnete der 56-Jährige: „Den Platz bekommt ihr bestimmt besser besetzt. Wer will mich schon im Fernsehen sehen?“

Ralf Dümmel hatte nach der ersten „Die Höhle der Löwen“-Niederlage starke Selbstzweifel

Damit aber nicht genug: Denn Dümmel lüftete in dem Gespräch noch ein Geheimnis, das er bislang noch nie erzählt hat. In der allerersten Aufzeichnung der Sendung „Die Höhle der Löwen“ unterlag er in einem Deal gegen Carsten Maschmeyer (64) und Judith Williams (51). Der erfolgreiche Geschäftsmann erzählt, wie traurig er darüber war. Er dachte tatsächlich, dass ihn niemand kenne und alle mit dem Finger auf ihn zeigen würden.

Völlig enttäuscht sei Dümmel am nächsten Tag zum Dreh gegangen. Er war davon überzeugt, dass er wieder keinen Deal bekommen würde. Als die ersten Gründer sich schließlich doch für ihn entschieden, sei der Löwe unglaublich glücklich gewesen: „Da hab’ ich mich so gefreut und war der glücklichste Mensch im Leben. Da hat dann ‘Die Höhle der Löwen’ erst richtig angefangen“, erzählte Dümmel.

Seit 2016 ist Ralf Dümmel Investor bei „Die Höhle der Löwen". Doch der Anfang gestaltete sich für den Unternehmer schwierig...

Seit Ende August läuft die 14. „Die Höhle der Löwen“-Staffel. Neben Dümmel und Maschmeyer kämpfen dieses Mal die bekannten Löwen Nils Glagau (47), Dagmar Wöhrl (69), Janna Ensthaler (39) und Tillman Schulz (33) sowie Neu-Löwin Tijen Onaran (38) um die besten Deals. Der Neuzugang kam in der neuen Staffel allerdings nicht besonders gut an. Die „Höhle der Löwen“-Zuschauer zerrissen Tijen Onaran regelrecht. Verwendete Quellen: vox.de

