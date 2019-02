Helene Fischer und Thomas Seitel: Üble Gerüchte zur Beziehung? Nun äußert sich sein Papa

„Hören Sie mich lachen?“

Es kursieren angeblich üble Gerüchte zur Beziehung von Helene Fischer zu Thomas Seitel. Jetzt hat sich dessen Vater dazu geäußert.

Update vom 22. Februar 2019: Ziemlich genau zwei Monate ist es jetzt her, dass die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen öffentlich wurde. Und auch bekannt wurde, dass sie jetzt mit ihrem Bühnenakrobaten Thomas Seitel zusammen ist.

Dieser hingegen bleibt abgetaucht: Es gibt seitdem kein einziges Statement von ihm - weder zu Helene Fischer noch zu einem anderen Thema. Er lief bei einer Brillen-Modeschau in München, zudem ist ein nicht gerade nettes Zitat von Thomas Seitel durchgesickert, was er Lucia Strunz backstage fragte. Aber in der Öffentlichkeit hat er sich seit Dezember kein einziges Mal geäußert und sogar seine Social-Media-Profile abgeschaltet.

Derart auf Tauchstation zu sein, gibt natürlich Spekulationen Vorschub. „Böse Gerüchte häufen sich“, schreibt etwa Das neue Blatt. Bis hin zu einer möglichen Trennung. Doch das ist offenbar großer Quatsch. Das Magazin erreichte den Vater von Thomas Seitel und wollte wissen, ob das Paar schon wieder getrennt sei. Die Antwort von Günther Seitel: „Hören Sie mich lachen? Mehr sage ich nicht dazu!“

Und auch die jüngsten Beobachtungen, wie Helene und Thomas zusammen durch München bummeln, sprechen eine klare Sprache: Die beiden sind sehr glücklich.

Thomas Seitel: Vater spricht über dessen Beziehung zu Helene Fischer ziemlich offen

Unser Artikel vom 11. Januar 2019: München/Eppertshausen - Kurz vor Weihnachten gab‘s die große Hammer-Nachricht: Helene Fischer und Florian Silbereisen sind getrennt, passé ist das Traumpaar des deutschen Schlagers. Und: Sie hat einen neuen Freund, das gab sie selbst via Facebook bekannt. In seinem eigenen Statement nannte Florian Silbereisen sogar dessen Vornamen: Thomas. „Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche“, schrieb Silbereisen.

Alle gehen davon aus, dass es sich um ihren Tour-Akrobaten Thomas Seitel handelt. Allein: Offiziell bestätigt wurde das scheinbar bis heute nicht. Und seit der Mega-News im Dezember bemühen sich diverse Klatsch-Medien, endlich eine Äußerung von Thomas Seitel zur Beziehung mit Helene Fischer zu bekommen. Und eine offizielle Bestätigung.

Thomas Seitels Vater bestätigt in Zeitung die Beziehung zu Helene Fischer

Was niemand gemerkt hat: In einer Lokalzeitung gibt es die längst. Dort hat sich nicht nur der Vater von Thomas Seitel geäußert. Sondern auch andere aus seinem familären Umfeld. Grund ist, dass Thomas Seitel, inzwischen wohnhaft in Berlin, aus dem kleinen hessischen Ort Eppertshausen stammt, den auch besagte Lokalzeitung abdeckt. Die spektakulären Äußerungen im Darmstädter Echo hat offenbar bisher kein anderes Internet-Medium entdeckt und aufgegriffen.

Video: Die Ex von Thomas Seitel leidet am meisten

Helene Fischer und Thomas Seitel: „Gefunkt“ hat es auf Tour

Das Wichtigste: Der Papa von Thomas Seitel bestätigt dessen Liebe zu Helene Fischer offiziell. „Definitiv“ sei sein Sohn mit der Schlagerikone zusammen. Laut Vater Günter Seitel habe es auf der Tour gefunkt. Zwei Jahre waren Helene Fischer und Thomas Seitel gemeinsam unterwegs. „Das ist eine lange Zeit“, so Günter Seitel.

Für Thomas Seitel kam der Medienrummel überraschend

Während Thomas Seitel selbst bisher kein öffentliches Wort zu seiner Beziehung mit Helene Fischer verloren hat, plappert sein Vater gleich mehrere Äußerungen aus ihrem direkten Gespräch aus. „Papa, Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was alles los war“, habe Thomas Seitel gesagt. Die Beziehung selbst will der Vater nicht kommentieren: „Das ist die Sache von Frau Fischer und von Thomas.“

Klingt nicht, als ob der Papa den Schlagerstar bereits kennengelernt hätte - per Du war er zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht mit ihr, sonst würde er sie nicht „Frau Fischer“ nennen.

Sein Sohn sei überrascht gewesen von all dem Medienrummel. „Er hat zu mir gesagt: Was soll ich groß dazu sagen?", meint Günter Seitel. Es sind die bisher einzigen Äußerungen von Thomas Seitel zu Helene Fischer, die an die Öffentlichkeit geraten sind.

Auch der Bürgermeister freut sich über Helene Fischer und Thomas Seitel

Auch der Bürgermeister von Eppertshausen kommt zu Wort. Er kenne Thomas Seitel „von klein auf“, so Carsten Helfmann (CDU). "Ich freue mich für ihn", sagt er, "und ich freue mich, weil Thomas immer wieder betont, dass er Eppertshäuser ist." Natürlich ist die Beziehung des 33-Jährigen zum Megastar großes Thema vor Ort. "Das macht in so einem kleinen Ort natürlich schnell die Runde."

Thomas Seitel stammt aus einer Turner-Familie. Wie sein Papa Günter und sein Opa Artur wurde er laut Echo Mitglied im örtlichen TAV Eppertshausen. Thomas Seitel schaffte es bis in die erste Bundesliga im Turnen - bevor er seine Fähigkeiten anderweitig einsetzte und mit Helene Fischer die großen Tour-Bühnen eroberte.

Der Tratsch vor Ort in Eppershausen kennt natürlich keine Grenzen. Auch das gibt die Lokalzeitung wieder. „Helene hat Geschmack bewiesen“, findet laut Echo etwa Jörg Both, Betreiber der Postfiliale. Und ein Fußballer kam auch zu Wort, kurz nachdem die Liebes-Bombe platzte: „Gestern im Fußballtraining war es das Thema Nummer eins: Wir Männer sind mächtig stolz auf den Kerl. Das zeigt, dass Eppertshäuser gute Männer sind.“

Am Samstag wird es dann wieder spannend: Helene Fischer und Florian Silbereisen treffen sich wieder. Und alle können es mitverfolgen - es ist nämlich live im TV zu sehen. Darüber hinaus berichten wir von der ARD-Show „Schlagerchampions“ im Live-Ticker! Ein Freund macht sich derweil Sorgen um Silbereisen.

