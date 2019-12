Helene Fischer: Kuriose Szene bei Aufzeichnung - Star zeigt Sängerin kalte Schulter

„Will nicht mit mir sprechen“

Am Freitag startete die Aufzeichnung zur berühmten Helene-Fischer-Show. Doch es lief wohl nicht alles wie geplant. Ein Star ignorierte die Sängerin.

Am 25. Dezember wird die „Helene-Fischer-Show“ wieder ausgestrahlt

wieder ausgestrahlt Am 13. und 14. Dezember finden die Aufzeichnungen statt

statt Bei der ersten Show kam es zu einer verrückten Szene

Düsseldorf - Das Warten hat ein Ende. Nur noch elf Tage, dann läuft die beliebte „Helene-Fischer-Show“ wieder im TV. Doch während die einen noch auf den Ausstrahlungstermin am 25. Dezember warten müssen, konnten die anderen sie bereits gestern Abend live erleben. Denn am Freitag und Samstag fand und findet die große Aufzeichnung der Show in der Düsseldorfer Messehalle 6 statt. Und die hatte einiges zu bieten. Auch einiges, womit Helene wohl nicht gerechnet hätte.

„Die Helene-Fischer-Show“ 2019: Internationale und nationale Gäste

4000 Fans warteten am Freitag in Düsseldorf gespannt auf die Auftritte der Schlager-Königin, berichtet express.de. ZDF hatte die Show bereits im Vorhinein groß angekündigt. Zahlreiche nationale und internationale Künstler standen auf dem Programm. Darunter Größen aus der Schlagerszene, wie Roland Kaiser oder „Volksrock‘n Roller“ Andreas Gabalier, aber auch Weltstars, wie „Back Street Boys“-Sänger Nick Carter oder Engelbert.

Für einen Gänsehaut-Moment sorgten Helene Fischer und Nick Carter, als die beiden eng umschlungen ein Duett anstimmten.

Und Helene Fischer hielt, was sie versprochen hatte. Sie performte, sang und tanzte über die Bühne, als hätte es die Pause nie gegeben. Schillernde Outfits, aufwendige Tanzperformences, viele Tänzer und die ein oder andere Aktrobatik Nummer durften natürlich nicht fehlen. Den Abend haben viele Fans auf Instagram in Fotos und Videos festgehalten.Inka Bause äußerte sich neulich übrigens sehr irritierend zu Helene Fischers Tanzperformances.

Aufzeichnung der Weihnachtsshow: Helene Fischer im Doppelpack?

Neben den zahlreichen national und international bekannten Sängern stand neben der „Atemlos“-Interpretin während der Show plötzlich noch eine Helene Fischer auf der Bühne. Denn die Sängerin hatte nicht nur Sänger eingeladen. Auch Comedian Ralf Schmitz stand auf der Gästeliste. Und er ließ es sich natürlich nicht nehmen in roter Glitzerjacke und blonder Perücke auf der Bühne zu erscheinen - als zweite Helene eben.

Ihr Auftritt war wohl nicht weniger lustig. Die beiden Helenes sorgten für zahlreiche Lacher, als sie anfingen Time Warp aus der „Rocky Horror Picture Show" zu tanzen oder auch Klassiker aus den 80ern, wie Macarena und Thriller auf die Bühne legten, berichtetexpress.de.

Unerwarteter Moment bei Helene-Fischer-Show: Star zeigt ihr kalte Schulter

Doch was war das? Helene Fischer durfte am Freitagabend auch mit dem berühmten Sänger Engelbert auf der Bühne stehen. Nach dem Auftritt war dann jedoch selbst die erfahrene Helene Fischer verdutzt.

Doch von Anfang. Mit dem 83-jährigen Popsänger reiste die Schlager-Queen in die Vergangenheit. „Release me“, der allererste Hit des Briten aus dem Jahr 1967, stand auf dem Programm. Und nach dem gemeinsamen Song? Da hatte Helene Fischer natürlich noch einen kleinen Talk mit der Berühmtheit eingeplant. Doch sie hatte die Rechnung ohne Engelbert gemacht.

Denn der hatte offenbar andere Pläne. Nach der letzten Liedzeile verschwand der Sänger von der Bühne in seine Garderobe, berichtet derwesten. Helene wirkte wohl erstmal deutlich verdutzt, doch die Schlagersängerin nahm die Planänderung mit Humor. „Die Legende geht einfach und will nicht mit mir sprechen. It's okay. We do it tomorrow.“ (dt.: Ist schon gut, wir holen das morgen nach), kommentierte sie den Auftritt lautderwesten. Denn am Samstagabend (den 14. Dezember) steht bereits der zweite Teil der Aufzeichnung an.

