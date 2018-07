Helene Fischer: So schockte sie mit einem dramatischen Moment ihre Fans beim Konzert 

Bei Live-Auftritt

Zehntausende Fans jubeln Helene Fischer bei ihrem Konzert in Wien zu. Plötzlich, als sie die Bühne betritt, geschieht etwas, womit niemand gerechnet hat.

Wien - Helene Fischer (33) gibt alles, wenn sie auf der Bühne steht. Am Mittwoch heizte die Schlagerqueen 40.000 Fans in Wien mit ihrer heißen Show ein. Glitzer, Glamour, Feuerfontänen, Konfetti-Stürme - und dann kommt der Moment, in dem alle Fans plötzlich den Atem anhalten: Helene Fischer im hautengen Bodysuit strauchelt, taumelt, droht hinzufallen. Hier können Sie diesen Schock-Moment im Video ansehen. Doch Sekunden später hat sich die Schlagerqueen wieder gefangen und die Show kann weitergehen.

Mit ihrer Tour „Spürst du das“ zieht Helene Fischer derzeit durch die Lande. Gestern noch in Berlin, heute in Wien. Ein anstrengendes Programm für die zierliche Sängerin. Und auch die Stunden nach den Konzerten haben es offenbar in sich.

„Diese Einsamkeit ist verrückt“

Gerade erst offenbarte die 33-Jährige in einem erstaunlich offenen Interview mit Moderatorin Claudia Stöckl (51) in der Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“, wie schwer die Stunden im Hotelzimmer nach einem Konzert sind. „Diese Einsamkeit ist verrückt, weil man alles gegeben, die besten Stunden erlebt hat, da war ein Energieaustausch, den kann man gar nicht beschreiben. Das zu verarbeiten, muss jeder seinen Weg finden. Ich habe Rituale gefunden, Abschminken im Bad, manchmal höre ich auch Klassik, um meinen Kopf nicht zu sehr arbeiten zu lassen, weil man ja auch einiges erlebt an solchen Abenden. Ich habe gelernt, die Einsamkeit zu akzeptieren, auch ein bisschen zu genießen, ich schotte mich ab, damit ich wieder zu mir komme. Trotzdem ist es das Schönste und Wichtigste auch direkt nachdem ich in mein Zimmer gekommen bin,mit Florian zu telefonieren.“

Wie geht es weiter?

Wie es nach den vielen Auftritten im diesem Jahr weitergeht, weiß sie offenbar selbst noch nicht. „Ob das überhaupt notwendig ist, hinterfrage ich schon auch. Ich merke, dass die Leute auch eine gute Zeit haben, wenn nicht irgendetwas aus dem Boden fährt und da noch ein Pyroeffekt kommt. Irgendwann machen wir vielleicht etwas ganz anderes“, so Fischer. Jetzt steht erst einmal die nächste Show auf dem Programm - hoffentlich ohne Schockmoment.

