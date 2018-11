Helene Fischer postet Bauchfrei-Foto - Userin fordert: „Du kannst versuchen 2 Mass Bier zu exen“

Kuriose Forderung

Helene Fischer trank am 21. Oktober 2017 in Mannheim eine Mass Bier auf Ex. Über ein Jahr später fordert ein Fan einen erneuten Versuch.

Helene Fischer postet Foto auf Instagram - Userin fordert: „Du kannst versuchen 2 Mass Bier zu exen“

München - Helene Fischer sorgte im Oktober 2017 für Aufsehen, indem sie sich eine Mass Bier auf der Bühne gönnte. Das Exen soll ganze 26 Sekunden gedauert haben. Nun postete die Schlager-Queen ein Bauchfrei-Foto, für das sie von ihren Fans besonders gelobt wurde. Sie sei wunderschön oder eine tolle Frau, heißt es in den Kommentaren. Doch eine Userin hat einen ganz besonderen Wunsch. „Ein paar Kilos könntest du ruhig auf den Rippen haben, du schwebst dann trotzdem noch über die Bühne! Und du kannst versuchen 2Maß Bier zu exen;)“, schreibt sie. Ob Helene Fischer das schafft? An ihrem ersten Versuch wurden Zweifel erhoben, dass es sich um Apfelschorle handelt. Allerdings würden bei zwei Mass Bier selbst gestandene Wiesn-Gänger mal durchpusten.

Erstmeldung: Helene Fischer leert eine Mass Bier in 26 Sekunden - jetzt gibt es Zweifel an der Echtheit

Mannheim - Dieser Auftritt von Helene Fischer am 21. Oktober in Mannheim sorgte für eine Menge Bewunderung seitens ihrer Fans: Ein Mitarbeiter brachte der „Atemlos“-Sängerin einen ganzen Maßkrug auf die Bühne. Nachdem sie einen Prost-Spruch auf ihr Publikum aussprach, trank die 33-Jährige den Liter Bier binnen wenigen Sekunden weg.

Damals stellten sich viele verwunderte Beobachter des Spektakels die Frage, ob in dem Krug vielleicht doch kein Bier war - sondern nur Apfelschorle. Diese Frage beantwortete Helene Fischer bis jetzt nicht.

Hat Helene Fischer beim „Exen“ in Mannheim geschummelt?

Die Bild-Zeitung äußert nun einen ganz anderen Verdacht: Vielleicht war der Maß-Krug aus dem Helene einen Liter Bier auf Ex trank, kein richtiger Krug - sondern ein „Zauberkrug“. Im Gegensatz zu einem normalen Bierkrug haben Zauberkrüge in ihrem Inneren ein Glas-Einsatz. Von außen sind die beiden Krüge identisch - das Innenleben weist aber einen gravierenden Unterschied auf: In den „Fake-Krug“ passen nur 500 Milliliter Bier hinein. Kein ganzer Liter! Das könnte natürlich erklären, wie Helene Fischer die Mass in weniger als 30 Sekunden trinken konnte.

+ Steckt hinter dem berüchtigten Maßkrug von Helene Fischer vielleicht nur eine Attrappe? Dieses Geheimnis wird die Sängerin wohl für sich behalten. © picture alliance / Henning Kaise

Ob Helene Fischer bei ihrem fröhlichem „Bier-Exen“ wirklich so betrogen hat, bleibt wohl weiter ein Rätsel. Laut Bild.de wollte sie sich zu dem Vorwurf nicht äußern.

