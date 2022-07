„Helene Fischer bei Wish bestellt“: Schlagerfans zerreißen Outfit und Dekolleté bei Florian Silbereisen

Billiger Look oder alles wie immer?

1 von 21 Der Look von Helene Fischer war das große Thema bei Facebook. zu viel Haut oder einfach nur Helene? © IMAGO/STAR-MEDIA 2 von 21 Der schwarze Jumpsuit von Helene Fischer war Anlass zur Diskussion der Schlagerfans bei Facebook. © ARD 3 von 21 Gegen Ende des „Schlagercomebacks.2022“ kündigte Moderator Florian Silbereisen den Fans das Highlight der Musikshow des MDR an. © ARD 4 von 21 Nach dem offiziellen Countdown beim Schlagercomeback aus Leipzig betrat Helene Fischer als letzte Interpretin die Bühne im schwarzen Jumpsuit-Outfit. © ARD 5 von 21 Freizügige Outfits gehören in die Schlagerwelt wie das Armen in die Kirche. Andrea Berg zeigt immer wieder, wie wichtig der passende Look bei einem Auftritt ist. © IMAGO/Zichy /Eibner-Pressefoto 6 von 21 Stolze 30 Minuten durfte Helene Fischer in der ARD singen. Andere Schlagersänger bekamen in der Show mit Florian Silbereisen lediglich 3-5 Minuten Zeit. © ARD 7 von 21 Ein Superstar durch und durch: Helene Fischer zeigte sich in der Glashalle in Leipzig von ihrer besten Seite. © IMAGO/gbrci 8 von 21 Die Bühnenshow des MDR war beeindruckend. Konfetti, Feuer, Lasershow. Für Schlagerfans blieben beim Schlagercomeback keine Wünsche offen. © ARD 9 von 21 Einige Schlagerfans fragten sich, ob Helene Fischer mit dem tiefen Ausschnitt nicht zu viel Haut zeigte. © IMAGO/Christian Schroedter

Am Samstagabend war der Auftritt von Schlagersängerin Helene Fischer bei Florian Silbereisens Schlagercomeback der erwartete Höhepunkt. Die Mutter begeisterte Millionen Zuschauer mit ihren Songs. Einigen Fans war das Outfit der Sängerin allerdings ein Dorn im Auge.

Leipzig - Stolze 30 Minuten bekam Schlagerstar Helene Fischer bei ihrem Auftritt in Leipzig, wo das Schlagercomeback.2022 über die Bühne ging. Während Schlagerstars wie Nicole, Beatrice Eglo oder Nena nur 3-5 Minuten singen durften, bekam Helene Fischer einen großen Timeslot vom MDR zur Verfügung gestellt.

Schlagerfans lästern über Jumpsuit von Helene Fischer bei Florian Silbereisen

Neben einem Hitmedley sorgte vor allem der Look von Helene Fischer, die am Ammersee ungewollt neue Nachbarn bekommt, für Diskussionen in den Sozialen Median. Die Freundin von Akrobat Thomas Seitel trug einen schwarzen Jumpsuit mit tiefem Dekolleté. Schnell war bei Facebook zu lesen: „Helene Fischer bei Wish bestellt“, was soviel bedeutet wie „das sieht aber billig aus“.

Den Auftritt von Helene Fischer beim Schlagercomeback gibt es in der Fotostrecke. Es war das Comeback des Jahres. In Florian Silbereisens „Schlagercomeback.2022“ kehrte Helene Fischer mit einem fulminanten Auftritt auf die Schlagerbühne zurück. Im Netz entbrannte daraufhin eine heiße Diskussion um das Aussehen der 37-Jährigen.„Wird auch nicht jünger“: Fans diskutieren „faltige“ Helene Fischer bei Florian Silbereisens Schlagercomeback

Hintergrundinfos: Das Schlagercomeback.2022 mit Florian Silbereisen und Helene Fischer

Info: Florian Silbereisen feiert „Das große Schlagercomeback.2022“ – mit den emotionalen und überraschenden Comebacks des Jahres: ESC-Legende Nicole kehrt zurück auf die große Fernsehbühne. Nach jahrelanger TV-Pause gibt es ein Wiedersehen mit Nena. Außerdem präsentiert Florian Silbereisen den ersten großen TV-Auftritt von Helene Fischer 2022.

Und nicht nur Nicole, Nena und Helene Fischer singen ihre allergrößten Hits! Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich außerdem auf Maite Kelly, Vicky Leandros, Ross Antony sowie auf viele weitere Stars, Hits, Überraschungen und Comebacks freuen.

