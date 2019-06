Helene Fischer bei Geheim-Sause auf Jacht gefilmt: Wer sie begleitet, ist eine Sensation - dieses Video auch

Aufnahmen aufgetaucht

+ © Instagram Das bei Instagram aufgetauchte Foto soll Helene Fischer (l.) zeigen und Thomas Seitel, der nach ihrem Auftritt auf sie wartete. Ob es wirklich die beiden sind, ist aufgrund der Foto-Qualität natürlich nicht gesichert. © Instagram

Helene Fischer ist bei einer luxuriösen Party auf einer Jacht vor Mallorca gesichtet worden. Und sie war nicht alleine. Inzwischen ist auch ein Video aufgetaucht.

Update vom 24. Juni 2019: Es gibt neue Details zur Mallorca-Geheim-Party, die Pharma-Größe Willi Beier (63) zur Einweihung seiner neuen Luxus-Jacht gefeiert hat. Demnach war Helene Fischer nicht etwa als „normaler“ Gast da. Nein, sie trat dort sogar auf.

Das geht aus einem Video hervor, das rtl.de von der Party zeigt. Neben den bisher bekannten Gästen waren auch weitere Top-Promis dabei: Carsten Maschmeyer und Boris Becker etwa.

Aber natürlich redete alles über Helene Fischer. Dass die in Begleitung von Thomas Seitel kam, ist durchaus als Sensation zu werten (siehe ursprünglicher Artikel).

Und auch das rtl.de-Video ist ein Hammer. Denn: Es zeigt, wie Florian Silbereisen seine Ex-Freundin auf der Bühne ankündigt. Voller ehrlicher Herzlichkeit nennt er sie „eine Wahnsinns-Frau und eine unglaublich tolle Freundin“. So gut verstehen sich wohl nicht viele getrennte Ex-Pärchen, dass sie vor so vielen Zuschauern ihre immer noch vorhandene Zuneigung und Wertschätzung zelebrieren.

Helene Fischer bei Jacht-Party von Florian Silbereisen angekündigt

Die Florian-Silbereisen-Ansage für Helene Fischer in voller Länge lautete: „Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt die Frau präsentieren darf, die normalerweise in den größten Stadien und Arenen Europas spielt. Sie ist mit Abstand die erfolgreichste Künstlerin Europas. Und sie ist eine Wahnsinns-Frau und eine unglaublich tolle Freundin. Und ich freue mich, dass ich sie jetzt hier in Port Adriano begrüßen darf. Meine Damen und Herren, Ladies and gentlemen, hier the one and only, hier ist HELENE FISCHER!“

Auch bei Instagram sind Videos und Fotos aufgetaucht:

Helene Fischer bei Mallorca-Geheim-Party auf Jacht gesichtet - Ihre Begleitung ist eine Sensation

Unser Artikel vom 22. Juni 2019:

Palma de Mallorca - Mit Feiern sammelt Helene Fischer derzeit Erfahrung. Sie trat unlängst zum 80. Geburtstag eines Baulöwen auf. Am Freitag nun war sie wieder auf eine Party eingeladen. Diesmal aber wohl weniger beruflich, als vielmehr privat.

Helene Fischer bei Party von Willi Beier - mit Thomas Seitel

Wie die Bild (Plus-Inhalt) berichtet, war Helene Fischer bei einer Party von Willi Beier (63) auf Mallorca eingeladen. Der „Pharma-Pharao“ („Bild“) hatte nicht etwa Geburtstag. Nein, er wollte schlicht seine neue Edel-Jacht „Metis“ einweihen, soll dafür mehrere Liegeplätze im Hafen von Port Adriano gemietet haben.

Video: Heimliche Ausnahmen - Helene Fischer tut es schon wieder

Helene Fischer: Erster bekannt gewordener Party-Auftritt mit Thomas Seitel

Helene Fischer wollte die Einladung nicht ausschlagen. Dem Bericht zufolge kam sie auch nicht allein. Sondern in Begleitung von Thomas Seitel. Es ist überhaupt das allererste Mal, dass ein gemeinsamer Society-Auftritt der beiden bekannt wird. Er ist inzwischen offiziell als ihr Lebensgefährte in die Promi-Geselllschaft eingeführt. Insofern ist es durchaus eine Sensation, dass sie von Thomas Seitel begleitet wurde.

Gelegenheit zum Händeschütteln für Helene Fischer und Thomas Seitel gab es genug, denn auch die anderen Gäste waren illuster: Franziska van Almsick war laut Bild ebenso unter den 300 geladenen Feiernden wie Scooter-Schreihals H.P. Baxxter, Fußball-Trainer Christoph Daum und Ex-Mercedes-Motorsport-Chef Norbert Haug. Alle durften sie staunen über die neue Jacht, die auf einen zweistelligen Millionen-Betrag geschätzt wird.

Dem Bericht zufolge war auch Florian Silbereisen eingeladen. Und laut einem Foto kam er sogar. Kein Problem, er und Helene Fischer verstehen sich bekanntlich weiterhin gut. Mit Bootstouren hat der ja unlängst Erfahrung gesammelt - und offenbar sorgte das sogar für Nachwuchs bei Florian Silbereisen und Sarah Lombardi.

Helene Fischer muss derweil einen Flop verkraften und bekam ein entwürdigendes Angebot. Dieter Bohlen packte im Radio über Helene Fischer aus - mit etwas, „das viele nicht wissen“.

lin