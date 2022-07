Desaster für Schlagerstar Helene Fischer: Neue Nachbarn zerstören ihr Familienglück

Zwei Häuser

1 von 19 Großbaustelle: In direkter Nachbarschaft von Helenes Eigenheim wurde bereits der Abbruch und Neubau eines Hauses vom Bauausschuss der Gemeinde genehmigt. © Imago Images 2 von 19 Schlagerstar Helene Fischer wohnt mit ihrem Baby und Freund Thomas Seitel am Ammersee bei München. © Peter Kneffel dpa 3 von 19 Einheimische kennen das neue Haus der Mutter von Nala. Doch öffentlich wird der genau Standort von Helene Fischers Haus streng geheim gehalten. © imago stock&people 4 von 19 Anfang 2022 bekam Helene Fischer ihr erstes Baby. Vater: Thomas Seitel. Kurz zuvor trennte sich die Schalgersängerin von Dauerfreund Florian Silbereisen. © Felix Hörhager dpa 5 von 19 Mit Akrobat und Model Thomas Seitel wollte Schlagerstar Helene Fischer eigentlich das ungestörte Babyglück genießen. © Frederic Kern imago images 6 von 19 Doch die Ruhe am Ammersee ist für Schlagerstar Helene Fischer nun vorbei. Denn in direkter Nachbarschaft von Helenes Eigenheim wurde bereits der Abbruch und Neubau eines Hauses vom Bauausschuss der Gemeinde genehmigt © Peter Kneffel dpa 7 von 19 Außerdem wolle nun auch Bürgermeister Walter Bleimaier (64) ein neues Einfamilienhaus auf einem Grundstück gleich neben Helene Fischer bauen, wie rtl.de berichtet. © osnapix / Hirnschal via www.imago-images.de 8 von 19 Demnach soll ein einzig schmaler öffentlicher Weg die beiden Grundstücke voneinander trennen, berichtet „Bunte“. Ein Apltraum für die junge Familie Fischer. © STAR-MEDIA imago 9 von 19 Noch unklar ist, wann es mit dem Baulärm für Helene Fischer losgeht. Bauvorhaben können durchaus länger brauchen. © Jens Büttner dpa

Wird das Babyglück von Schlagerstar Helene Fischer nun zerstört? Es geht um eine Großbaustelle am Ammersee. In ihrer direkten Nachbarschaft wurde bereits der Abbruch und Neubau eines Hauses vom Bauausschuss der Gemeinde genehmigt.

Ammersee - Schlagerstar Helene Fischer (hier die größten Schlagerstars aller Zeiten) ist seit Anfang des Jahres erstmals Mutter und genießt gemeinsam mit Freund Thomas Seitel und Tochter Nala das Familienglück in ihrer Villa am Ammersee in Bayern. Doch nun könnte der Traum vom Glück zum Alptraum werden, wie bunte.de berichtet.

CSU-Politiker Walter Bleimaier (64) stellte demnach einen Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage. In direkter Nachbarschaft zu Schlagerstar Helene Fischer sollen zwei neue Häuser gebaut werden. Dann wäre ständiger Baulärm garantiert. Nur ein kleiner Weg soll die Neubauten von der Villa der Schlagersängerin am Ammersee trennen.

Wann es losgeht, ist noch unklar. Aber für Schlagerstar Helene Fischer und ihre Familie sind das keine guten Neuigkeiten.

