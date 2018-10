Klum laufen die GNTM-Models davon: Heidis treueste Kandidatin wirft hin

„Warum habe ich das nicht früher gemacht?“

Papa Klum laufen die Models davon. Jetzt hat sogar die treueste GNTM-Schönheit einen Schlussstrich gezogen - und ist darüber total glücklich.

München- Wer sich bei „Germany's Next Topmodel“ einen Namen macht, landet über kurz oder lang bei der Model-Agentur „One Eins fab“ - so will es nun mal der Vertrag. Günther Klum, der starke Mann der Agentur, scheint allerdings immer wieder die Ziehtöchter seines eigenen Nachwuchs zu vergraulen.

Reihenweise Mädchen geben der Agentur den Laufpass, obwohl sie damit freiwillig auf lukrative Jobs verzichten. Nun verlässt auch Heidis treuestes Model die Agentur. Yvonne Schröder (30), die bei der allerersten Staffel von „Germany's Next Topmodel“ anno 2006 Platz zwei belegte, geht ab sofort ihren eigenen Weg.

Nach zwölf Jahren ist Schluss - Schröder fehlte zuvor der Mut

Somit kehrt auch sie nach zwölf Jahren Papa Klum den Rücken. Doch das Model zeigt trotz dieser langen Zeit keine Spur von Wehmut, stattdessen käme die Trennung einer Befreiung gleich. „Seit ich ein neues Management habe, frage ich mich, warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Mir hat einfach der Mut gefehlt irgendetwas zu verändern. Es läuft jetzt richtig gut.“

Dennoch räumt sie ein, dass GNTM als Starthilfe durchaus sinnvoll sein kann. Aber nur solange die Teilnehmer auch die nötige Selbstsicherheit besäßen. „Wenn man selbstsicher und tough ist und genau weiß, was dort auf einen zukommen wird. GNTM ist heute härter und schneller geworden, letztendlich auch durch das Aufkommen der Social-Media-Kanäle“, erzählt sie.

Schröder selbst möchte es jetzt ihrer ehemaligen Konkurrentin und Bezwingerin Lena Gercke, die zuletzt mit einem Bikini-Foto Teile ihrer Fans schockierte, gleichtun: „Mein Vorbild ist Lena Gercke, die damals bei GNTM vor mir auf dem ersten Platz gelandet ist. Sie ist einen gigantisch guten Weg gegangen.“

