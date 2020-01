Heidi Klum und Tom Kaulitz: Viele übersahen ein Detail in ihrer Kennenlernphase 

Wie alles begann

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Doch in der Kennenlernphase übersahen viele Fans ein aufschlussreiches Detail.

Im Frühjahr 2018 gaben Heidi Klum und „Tokio Hotel“-Star Tom Kaulitz ihre Beziehung offiziell bekannt.

und „Tokio Hotel“-Star ihre Beziehung offiziell bekannt. Seitdem postet die GNTM-Moderatorin häufig von sich und ihrem Ehemann auf Instagram.

häufig von sich und ihrem auf Instagram. Doch viele Fans übersahen bei einem Post ein kleines Detail.

München - Seit rund zwei Jahren sind Heidi Klum und Tom Kaulitz ein Paar. Im Frühjahr 2018 gaben die beiden ihre Beziehung offiziell bekannt. Doch immer wieder sorgten die Topmodel-Jurorin und der Musiker für Aufsehen.

Tom Kaulitz schwärmte schon als Teenager für seine jetzt Angetraute. Im Jahr 2007 wurde der damals 17-Jährige in einem Interview mit der „Bravo“ zu seiner Traumfrau befragt. Seine Antwort war verblüffend: Tom Kaulitz stand total auf Heidi Klum. Sein Teenager-Traum von einer Beziehung mit dem Topmodel hat sich damit wohl erfüllt.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Intime Situationen bei Instagram-Posts zu sehen

Nicht nur der Altersunterschied der beiden sorgte jedoch für viel Aufregung bei den Fans. Auch Heidi Klums Liebesbekundungen an den Musiker kommen bei manchen Fans nicht gut an. Auf ihrem Instagram-Account postet Heidi Klum oft Selfies von sich und Tom Kaulitz. Sie füttern sich gegenseitig mit Spaghetti oder halten Händchen. Doch die meisten Fotos zeigen das Paar in intimen Situationen - halbnackt kuschelnd am Strand oder im Bett. Erst kürzlich veröffentlichte die GNTM-Moderatorin einen Neujahrsgruß, der für Aufregung sorgte.

Auch mit ihren Aussagen über ihre (intime) Beziehung mit Tom Kaulitz schockiert Heidi Klum ihre Fans. In einem Gespräch in der Sendung „Queen of Drags“ fragte Gastjurorin Olivia Jones, wie oft Heidi Klum Sport mache. In dem Video fängt Heidi daraufhin zu kichern an und antwortet mit „Does Sex count?“, auf Deutsch „Zählt Sex auch?“. Olivia Jones bejaht die Gegenfrage, Heidi Klum fängt an zu grinsen und sagt gelassen: „Dann jeden Tag.“

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Sie liebt nicht nur ihn, sondern auch „Eine dicke, fette, deutsche Wurst“

In ihrer Rolle als Jurymitglied in der amerikanischen Sendung „America‘s Got Talent“, dem Vorbild für die deutsche Show „Das Supertalent“, äußerte Heidi Klum eine sehr doppeldeutige Aussage. Viele Fans sind sich dabei sicher, dass es bei dieser Aussage auch um Ehemann Tom Kaulitz ging.

Der Hintergrund zur Aussage war folgender: Heidi Klum bewertete einen Auftritt der Komikerin Vicki Barbolak, die ein Pendant zur US-Restaurantkette „Hooters“ vorstellte. Das Restaurant ist vor allem für seine leicht bekleideten Bedienungen bekannt, die die Männerwelt unterhalten sollen. „Hooters“ ist zudem eine umgangssprachliche Bezeichnung für die weiblichen Brüste. Passend dazu stellte sie ihre Idee vor: Eine eigene Einrichtung, die auf die Unterhaltung von Frauen ausgelegt ist. Auch einen Namen hatte sie sich überlegt: „pecker“, was eine vulgäre Bezeichnung für „Penis“ ist.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Auch seine „Wiener“ gefällt ihr besonders gut

Daraufhin haute Heidi Klum raus: „Es gibt nichts, was ich mehr liebe, als eine dicke, fette, deutsche Wurst.“ Die Fans sind empört, sind sich jedoch sicher, dass sich Heidi Klum über die Doppeldeutigkeit ihrer Aussage im Klaren war.

Aber Heidi Klum trifft in der „Ellen DeGeneres Show“ eine klare Aussage, was sie an ihrem Ehemann Tom Kaulitz toll findet, wie Stern.de berichtete: „Seinen Wiener, seinen Mund und seine Augen.“ „Wiener“ steht im Amerikanischen für „Penis“, damit lässt die Heidi Klums Aussage tief blicken.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: In der Dating-Phase übersahen viele ein kleines Detail

Kennengelernt haben sich Heidi Klum und Musiker Tom Kaulitz im Februar 2018. Beide waren zur Geburtstagsparty von Heidis Topmodel-Kollegen Michael Michalsky eingeladen. Von der Feier postete Heidi Klum sogar ein Selfie auf ihrem Instagram-Account, auf dem auch Tom Kaulitz zu sehen war.

Vermutungen über eine Beziehung oder Dates zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz kamen dabei noch nicht auf. Die Gerüchte über eine mögliche Beziehung der 46-Jährigen und des 30-jährigen Musikers wurden erst im März ins Rollen gebracht. Indirekt bestätigt wurde eine mögliche Beziehung zwischen ihr und Tom Kaulitz von Heidi Klum selbst. Im April postete sie ein Foto auf Instagram, das Toms Band „Tokio Hotel“ bei einem Konzert zeigt.

Video: Heidi Klum schwärmt öffentlich von Tom Kaulitz

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Pompöse Hochzeit auf Yacht

DenBund der Ehe gingen Heidi Klum und Tom Kaulitz schließlich im August 2019 ein. Dabei feierten sie auf einer Yacht vor Capri. Erst machte die Model-Mama ein Geheimnis aus ihrer Hochzeit, nach und nach ließ Klum ihre Fans aber auf Instagram daran teilhaben. Sie postete auch ein Foto mit ihrem Tom auf Instagram. Den Fans wurde dabei ganz warm ums Herz.

