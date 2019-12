Begeisterndes Betthupferl

Heidi Klum hat sich nach ihrem „Queen Of Drags“-Auftritt der Körperpflege gewidmet. Das hat sie in Foto-Form festgehalten und begeistert damit die Fans.

Was für ein Betthupferl ! Heidi Klum hat ein ganz besonderes Gute-Nacht-Foto gepostet.

! Heidi Klum hat ein ganz besonderes Gute-Nacht-Foto gepostet. Es zeigt sie in der Badewanne.

Ihre „Queen Of Drags“-Schminke war offenbar noch auf dem Gesicht.

München - Heidi Klum ist aktuell mit der Show „Queen Of Drags“ im deutschen Fernsehen zu bewundern. Und neuerdings auch hüllenlos in der Badewanne bei Instagram. Beides hat sogar etwas miteinander zu tun.

Denn am späten Donnerstagabend, nachdem die Show über die Schirme flimmerte, postete sie bei Instagram ein Foto. Ganz offensichtlich hat sie rund um die Augen noch die Schminke samt Fake-Wimpern von der Show auf dem Gesicht. Weiterer Blickfang ist natürlich die viele Haut, die zu sehen ist. Man fragt sich, welche davon zu welchem Körperteil gehört. Die Schultern und die Beine sind‘s schon mal sicher. Und die intimsten Stellen samt „Hans“ und „Franz“ sind auch nur von ein wenig Schaum bedeckt. „Good night #queenofdrags“, schreibt Heidi Klum* dazu mit einem Knutsch-Emoji.

Heidi Klum: Nach Ekel-Diagnose schon wieder zu Badewannen-Fotos fähig

Die Fans freuen sich jedenfalls über das Betthupferl am späten Donnerstagabend. Nicht nur, weil Heidi Klum nach ihrer Ekel-Diagnose schon wieder zu solchen Postings fähig ist. Sondern auch wegen des Wow-Anblicks. „Schöne Pose“, „Wooow wie hot“ und „Gott nach dem Baden kann ich nicht mehr schlafen. Nach dem Bild von dir auch nicht........“ und „Heidi ..... Heidi ... Heidi ... dein Ehemann wird sich freuen“ und „Wow Heidi. So heiß wie immer. “ heißt es in den Reaktionen.

Ein paar Follower machen ihr gleich Avancen. „Kann ich mit rein?“ und „Ich will auch mit“, schreiben sie. „Zu viel Schaum lol“, findet ein anderer.

Heidi Klum in der Wanne: Hat Tom Kaulitz das Foto gemacht?

Ob ihr Tom Kaulitz das Foto gemacht hat? Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. „Bist du alleine da drin, Liebe“, will auch ein Fan wissen. Gut möglich, dass der Tokio-Hotel-Star kurz nach dem Knipsen zu seiner Heidi gehüpft ist.

„Queen Of Drags“ ist inzwischen beendet - bald steht wieder GNTM an für Heidi Klum.

Auch bei Barbara Schöneberger wurde es kürzlich nass - ihr rutschte die Hose runter, als sie aus einem See stieg.

lsl.

Rubriklistenbild: © Heidi Klum