Von ihr hat man schon viel gesehen - aber DAS?

+ © dpa / Jordan Strauss Heidi Klum und Tom Kaulitz auf einem Archivfoto. © dpa / Jordan Strauss

Heidi Klum setzt noch einen drauf. Sie hat ein Foto gepostet, bei dem sie „oben ohne für meinen Ehemann“ posiere. Doch viele finden‘s einfach nur peinlich.

München - Die Hochzeitsfestivitäten sind wohl im Großen und Ganzen abgeschlossen. Heidi Klum und Tom Kaulitz sind jetzt Ehefrau und Ehemann. Oder Heidi Kaulitz und Tom Kaulitz? Das weiß niemand so genau.

Auch die Spekulationen über eine mögliche Familienkrise im Hause Klum halten an. Dazu gab‘s das wohl rührendste Bild der Hochzeit zu sehen. Aber so langsam flacht das Thema Hochzeit trotzdem ab. So kann sich Heidi Klum wieder ihrem Alltagsgeschäft widmen: Instagram-Fotos posten.

Dass sie dabei zuweilen einen recht eigenwilligen Humor an den Tag legt, ist ihren Fans bestens bekannt. Aber das Heidi-Klum-Foto vom Samstag (10.8.) toppt dann vielleicht doch alles bisher Dagewesene.

Heidi Klum: „Posiere oben ohne für einen Ehemann“

„Posiere oben ohne für einen Ehemann“, schreibt Heidi Klum zu einem Foto, das sie im Pool zeigt. Dabei ist sie zu sehen, wie sie ... ach, sehen Sie am besten selbst, keine Beschreibung dieser Welt könnte dem Foto gerecht werden:

Die Fans sind dabei nicht ganz so auf den Mund gefallen wie der ratlose Journalist und sparen nicht mit wortwitzigen Kommentaren - oder gleich Frotzeleien. „(Inflatable) seize matters in this case“, heißt es da - ein Wortspiel, das schwer zu übersetzen ist.

So mancher zeigt sich aber entsetzt über Peinlich-Heidi. „Deine armen Kinder“, „Gott wie peinlich“, „Shit ist das peinlich“ und „Meine Güte....die Frau wird immer idiotischer und peinlicher!!!“ - nur ein Auszug.

Heidi Klum: Mutter mit langem Kritik-Kommentar nach seltsamem Foto

Eine Followerin fühlt sich zu einem SEHR langen Kritik-Post angeregt: „Sehr geehrte Frau Klum, als Mutter zweier Mädchen musste ich die letzten Jahre GNTM mitverfolgen. Die Sendung zu kommentieren, lag mir fern. Was Sie jedoch veranstalten im Zusammenhang mit Ihrer Hochzeit, kann ich nicht umkommentiert lassen. Menschen ertrinken, Kinder verhungern, der Klimawandel bedroht nachfolgende Generationen, Mädchen & Frauen werden vielerorts nach wie vor unterdrückt. Ihnen aber fällt nichts Besseres ein, als sich über Monate hinweg selbst zu inszenieren und Unsummen für eine Hochzeit auszugeben. Als bekannte Person könnten Sie Ihre Stimme und Ihr Gesicht für Sinnvolles / Nachhaltiges einsetzen und damit der jüngeren Generation ein Vorbild sein und zu gesellschaftlichen Veränderungen beitragen. Stattdessen zelebrieren Sie das Ausleben von Spaß, Luxus, Narzissmus und Oberflächlichkeit. Selbst meine Töchter haben sich mittlerweile von Ihnen abgewandt und erachten Sie nur noch als ‚peinlich‘. Sie hätten die beiden und viele Mädchen mehr, positiv beeinflussen können.“

Heidi Klum: Auch Paris Hilton kommentiert das Foto

Auch Promis kommentieren das Foto. Evelyn Burdecki findet es offenbar gut. Gleiches gilt für Paris Hilton, die höchstpersönlich zwei Flammen-Emojis und eine Herz-Katze da lässt. Jetzt hat‘s Heidi Klum wohl endgültig geschafft. In jeglicher Hinsicht.

Wer übrigens noch nicht weiß, werim Heidi-Klum-Kosmos auf die Namen „Hans“ und „Franz“ hört, findet hier Aufklärung.