Heidi Klum in durchsichtigem Outfit: „wie Britney Spears auf LSD“

In einem neuen Video auf Instagram lässt Heidi Klum etwas verschleiert wieder tief blicken. In den Kommentaren entbrennt eine Diskussion um diesen besonderen Look.

Los Angeles - Nach dem Hochzeitsrummel mitsamt entspannten Flitterwochen ist Heidi Klum nun schon seit längerem wieder im Arbeitsmodus. Gerade war sie noch bei den Emmy-Verleihungen, einen Tag später postete sie ein Video mit dem Titel „Work ... work ... work ... work ...“. Wer genau hinsieht, blickt tief - doch es ist etwas anderes, was einigen Followern aufstößt.

Neuer Post auf Instagram - Heidi Klum lässt tief blicken

Auf den ersten Blick sieht Frau Klum recht angezogen aus - weißes Hemd, langer Rock und High Heels. Doch das Hemd ist frech geknotet, weswegen der Bauch zu sehen ist, und der Rock aus Spitze ist teilweise so durchsichtig, dass auch die Unterwäsche eindeutig hervorschimmert. Doch es sind in diesem Fall nicht die unauffällig tiefen Einblicke, die zu einer Diskussion ihrer Follower führen.

Viel mehr geht es in den Kommentaren um das Outfit, das Heidi Klum in den zwei kurzen Clips auf Instagram präsentiert. „Rock geil, Hemd geil. Aber nicht in der Kombi“, schreibt eine Followerin und weiter: „Looks like Britney Spears auf LSD.“ Auf diese Kritik kommt die Reaktion von Heidi prompt: „I LOVE it“, fasst sie ihre Meinung knapp zusammen und markiert die Modemarke Prada in ihrem Kommentar, von der die Kombi offenbar stammt.

Heidi Klum: Diskussion unter neustem Instagram-Video

Auch Heidis Fans springen dem Model direkt zur Seite. Da wird es dann auch schnell persönlich: „Und du bist gleich wer, als dass du das beurteilen kannst?“, fragt eine Followerin die Person hinter dem kritischen Kommentar und schreibt: „Ja, Mode ist Geschmackssache, aber ich unterstelle Heidi mal, dass sie und die Leute von Prada mehr Ahnung davon haben als du.“

Tatsächlich scheinen die Meinungen bei diesem neuen Outfit auseinanderzugehen - denn viele andere Kommentatoren äußern sich durchaus positiv zur Kombination: „Ich liebe dein Outfit“, „wundervoll“ und „Finde ich echt gut“ steht in den Reaktionen geschrieben.

Heidi Klum: Mega Dekolleté lässt tief blicken

Erst vor Kurzem präsentierte sich Heidi Klum mit einem durchaus transparenten Rock auf dem Laufsteg und kassierte ebenfalls gemischte Reaktionen. Überhaupt gibt es aus dem Hause Klum immer wieder eher anzügliche Videos in den sozialen Netzwerken - doch ihre Fans freuen sich immer wieder über private Einblicke bei Heidi.

