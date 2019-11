„Fast 50 und so schön!“: Heidi Klum am Strand wie eine verführerische Elfe

Fashion-Alarm

Ausgelassen präsentiert sich Heidi Klum in ihrem neusten Instagram-Post am Strand. Doch nicht nur ihr außergewöhnliches Outfit sticht den Fans ins Auge.

Mit ihrem neuen Outfit hat Heidi Klum die Fans auf Instagram überrascht.

die Fans auf Instagram überrascht. Manche sind erstaunt, wie das Model mit fast 50 Jahren aussieht.

Schon zuvor hat Heidi ihre Follower auf Instagram mit Clips bei Laune gehalten.

Update vom 24. Oktober 2019: Für ihre stylischen - und manchmal auch gewagten - Outfits ist Heidi Klum bekannt. Doch jetzt hat das Topmodel sich selbst übertroffen. Zumindest laut den Reaktionen der Fans auf ihren neusten Instagram-Post.

Heidi Klum hüpft in ausgefallenem Outfit über den Strand

Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein hüpft Heidi Klum ausgelassen am Strand entlang. Sie dreht sich im Kreis, strahlt glücklich in die Kamera, fährt sich verführerisch durch die blonden langen Haare. Doch was neben der betont glücklichen Heidi besonders ins Auge sticht, ist ihr Outfit: Ein kurzes Kleid in Pastellgelb, das gefühlt nur aus Rüschen besteht. „Such a beautiful day“ - auf Deutsch: was für ein wundervoller Tag, mit diesen Worten betitelt die 46-Jährige das kurze Video.

Oder sollte man besser sagen „Such a beautiful outfit“? Denn bei den Fans löst der ausgefallene Look wahre Begeisterungstürme aus. Hier eine kleine Auswahl: „Was ein mega geiles Outfit!“ „So ein wundervolles Kleid!“ „Du siehst aus wie ein Schmetterling.“ „Wie eine Elfe. Sehr süß!“

Fans von Heidis Look auf Instagram begeistert: „So ein wundervolles Kleid!“

Auch Heidis Ausgelassenheit wird von einigen Instagram-Usern sehr gelobt. „Wie wunderbar, wenn man es schafft, das kleine Mädchen in sich zu bewahren“, kommentiert etwa ein Fan unter das Video. „Was für eine schöne Frau du doch bist Heidi! Fast 50 und so schön! Hut ab Madame! Und so natürlich! Absolut selten heutzutage“, schreibt ein anderer. Was auch immer der Auslöser für Heidis gute Laune ist - sie steht ihr mindestens genauso gut, wie das flatternde zitronengelbe Kleidchen.

Ursprungsartikel vom 26. September 2019: München - Ist das crazy oder einfach nur saucool? Heidi Klum hat einen Mini-Clip auf Instagram gepostet und die Reaktion ihrer Fans lässt nicht lange auf sich warten. Dabei ist es vor allem ein Detail, das ihren Followern auf den ersten Blick sofort ins Auge sticht.

Heidi Klum: Peinlicher Fashion-Fauxpas auf Instagram?

Heidi Klum (46) sitzt mit übereinandergeschlagenen Beinen auf einem blauen Polstermöbel. Und da der GNTM-Star einen recht schillernden Space-Look-Mini trägt, ist von denen ziemlich viel zu sehen.

Die Vierfach-Mama grinst über das ganze Gesicht und wackelt mit den Schultern. Das Mini-Video ist offensichtlich mit der Instagram-App „Boomerang“ geschossen und läuft in Endlosschleife.

„Shake it Baby“, kommentiert Heidi Klum den Post knapp. Ans Ende setzt die 46-Jährige noch ein Emoji mit einem verrückten Gesicht plus ein Herz. Nach dem Motto: wild, verrückt und „gute Laune“.

Video: Drehstart zu „Queen of Drags“ mit Heidi Klum

Der Post sorgt jedoch für unerwartete Reaktionen. Statt einfach nur über ihr Idol zu lachen oder sich von dem Grinse-Gesicht anstecken zu lassen, steigen eigene Fans in ein anderes Thema ein: die transparenten Fischnetz-Söckchen in High Heels!

Macht sich Heidi Klum in ihrem Alter lächerlich?

Diese Kombi war lange Zeit, wie auch „weiße Socken in Sandalen“, ein absolutes Mode-No-Go. Socken oder Söckchen in offenen Schuhen gingen gar nicht. Der Fashion-Fauxpas wandelte sich vor ein paar Jahren in einen Trend. Erst war es nur ein abgefahrener Streetstyle, dann schickten Designer ihre Models in Söckchen und High Heels über den Laufsteg. Wie gesagt, vor ein paar Jahren war das schon mal heiß. Bringt etwa Heidi Klum diesen Socken-Trend wieder richtig zum Laufen? Ihre Bewunderer verstört der Look jedenfalls: Die einen applaudieren mit „heiße Söckchen“, „super Sockenstyle“ oder ganz knapp „die Socken“. Ein anderer Teil ist eher skeptisch und rümpft das Mode-Näschen. „Sind Fischnetz-Socken und High Heels wieder das große Ding“, fragt einer gleich. „Diesen Sockentrend werde ich wohl nie verstehen“, kommentiert ein User. „Diese Socken und diese Schuhe - würg - ist das hässlich“, ist auch zu lesen. Gerade erst hatte ein Outfit von Heidi Klum für Wirbel gesorgt. Ihr durchsichtiger Rock auf dem Laufsteg dagegen sorgte für Beifall aus der Community. Ein ganz neues Video veranlasst ihre Community sogar dazu, die eine Frage zu stellen.

Heidi Klum - Kratzer als Fashion-Ikone? #Fotofail

Ob Heidis Look die Modewelt inspiriert, wird sich zeigen. Vielleicht hat das Image von Heidi Klum als Fashion-Ikone einen kleinen Kratzer bekommen. Der GNTM-Chefin dürfte das wohl herzlich egal sein. Für einige ihrer Fans sind die Söckchen auch nicht der Rede wert. Sie rätseln über ein anderes Detail. Wurde bei dem Video etwa geschummelt? Sind diese Endlos-Beine gefakt? Die Aufnahme nachbearbeitet? Der Grund: Die linke Hand von Heidi Klum sieht merkwürdig aus. Ein Finger - ausgerechnet der Ringfinger - scheint am Gelenk abgeschnitten zu sein. „Fehlt da ein Finger??“ und „Wo ist der halbe Ringfinger?“. Und tatsächlich, irgendwie sieht die Hand eigenartig aus. Da drängt sich natürlich ein Verdacht auf: „Beim Beine-Bearbeiten den Ringfinger vergessen!?“

