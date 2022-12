Haus weg, Hund weg, Herrin weg, aber: Stefan Mross hat Masterplan in der Hinterhand

Neue Single

Stefan Mross (47) hat alles verloren: Seine Frau Anna-Carina Woitschack (30), seine Luxusvilla bei Passau und auch Dackeldame Lotti ist gerade bei der Ex. Doch der starke Schlagersänger hat einen Masterplan in der Hinterhand.

Passau - Am 11.11.2022 verkündeten „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und seine 17 Jahre jüngere Frau Anna-Carina Woitschack das Ende einer kurzen Ehe. Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, zeigte Stefan Mross Größe. Es scheint, als hätte der Trompter einen Masterplan in der Hinterhand.

Erster Schritt des Masterplans von Stefan Mross: Loslassen

Der erste große Schritt dieses Plans: Loslassen! Genau das macht Stefan Mross auch. Schon vor der offiziellen Trennung verkaufte Stefan Mross das gemeinsame Luxuswohnmobil. Der Traunsteiner und seine Ex verbrachten beinahe das ganze Jahr in ihrem mobilen Zuhause. Zu viele Erinnerungen, die Mross mit dem Verkauf beseitigt hat.

+ Stefan Mross hat sich bereits von seinem Luxus-Wohnmobil getrennt. Zu viele Erinnerungen an seine Ex Anna-Carina Woitschack. © Facebook/Glöckner Automobile & IMAGO / Bildagentur Monn

Auch das gemeinsame Liebesnest bei Passau erinnert an viele, schöne Momente. Deswegen beweist Mross auch hier Stärke und lässt die Luxusvilla über einen Makler bei Immonet verkaufen. Über 1 Million Euro möchte Mross für die Villa im Toskana-Stil mit Pool, Sauna und Gästehaus. Erst 2021 ließ das Schlagerpaar das Anwesen aufwendig sanieren.

Zweiter Schritt des Masterplans von Stefan Mross: Vergeben

Über die genauen Gründe der Trennung hüllen sich Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Schweigen. Anna-Carina vermittelte durch viele Zitate bei Instagram allerdings, dass sie sich zu sehr eingeengt gefühlt haben könnte. Doch anstatt zurückzuschießen, beweist Stefan Mross Charakter. Der Moderator verteidigt seine Ex sogar. In einem Interview mit „Woche der Frau“ sagte der 47-Jährige: „Wir haben eine superschöne Zeit gehabt. Anna ist eine tolle Frau und große Künstlerin. Ich werde mich immer vor sie stellen.“

+ Viel haben Fans von Anna-Carina Woitschacks Neuem noch nicht zu Gesicht bekommen. Bis jetzt: Die Schlagersängerin teilte kürzlich ein gemeinsames Foto von ihr und Daniel. (Fotomontage) © Instagram/Anna-Carina Woitschack

Damit nicht genug: Mross empfing sogar Anna-Carinas neuen Freund Daniel B. bei sich Zuhause, unterhielt sich mit dem Neuen seiner Ex drei Stunden, wie bild.de am Donnerstag berichtete. Anna-Carina konnte so ohne Stress ihre Sachen aus der gemeinsamen Villa bei Passau abholen. Diese Art der Vergebung nach einer Trennung ist nicht selbstverständlich, aber Teil des Masterplans von Stefan Mross.

Dritter Schritt des Masterplans von Stefan Mross: Neustart

Nachdem Stefan Mross das gemeinsame Luxuswohnmobil verkauft hat und die Villa bei Passau loswerden will, sich mit seiner Ex und ihrem neuen Freund versöhnt hat, bleibt noch der letzte Baustein seines Masterplans, den der Sänger nun angeht: Neustart. Anstatt einer neuen Frau (die Gerüchte um Evelyn Burdecki bleiben unbestätigt) konzentriert sich Stefan Mross auf das, was er am besten kann: Menschen glücklich machen.

Kein Wunder, dass Mross bereits an seinem Comeback als Musiker arbeitet. Bei Facebook teilte der Bayer seinen Fans am Freitagmorgen (16.12.2022) um 1:42 Uhr mit, dass er an einer neuen Single arbeitet.

Schlagerfans feiern Masterplan und Stärke von Stefan Mross

Guten (fast) Morgen aus meinem Tonstudio. Ich bin gerade am Komponieren an meiner neuen Single…wird aber auch mal wieder Zeit. Alles Liebe zu Euch, Euer Mrossi

Innerhalb weniger Stunden sammelte der Post über 1300 Likes, Schlagerkollegen wie „Laura und Mark“ feiern Mross für sein Kämpferherz. Im Frühjahr starten zudem die Vorbereitungen zur neuen „Immer wieder sonntags“-Saison, bei der Stefan Mross dann wieder wöchentlich Millionen Menschen am Bildschirm in der ARD begeistern will.

Schlagerfan Siegfried Stahl fasst den Masterplan des Moderators passend zusammen: „Du bringst uns durch Deinen Fleiß Mut und Hoffnung. Du stehst immer wieder auf und lässt Dich nicht verbiegen und unterbringen.“ Verwendete Quellen: immonet.de, bild.de, Magazin „Woche der Frau“, Facebook Stefan Mross, Instagram Anna-Carina Woitschack

Rubriklistenbild: © Imago Images / Facebook / immonet (Fotomontage)