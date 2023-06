Harrison Ford macht viele Stunts im „Indiana Jones“ selbst

Film

+ © Jonathan Olley/Disney/dpa Harrison Ford als Indiana Jones in einer Szene des Films „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. © Jonathan Olley/Disney/dpa

Seit den 80er Jahren feiert die Reihe Erfolge. Der fünfte Teil kommt kommenden Donnerstag in die deutschen Kinos. Der 80-jährige Titel-Darsteller Ford sorgt auch in hohem Alter für viel Action selbst.

Berlin – Der 80 Jahre alte Schauspieler Harrison Ford hat eigenen Worten zufolge viele Stunts im neuen „Indiana Jones“-Film selbst gemacht. „Wo ihr mein Gesicht seht, bin ich es“, sagte der US-Amerikaner am Donnerstag in Berlin. In dem Streifen reitet er etwa auf einem Pferd durch U-Bahn-Schächte. Er sei bei den Dreharbeiten auch vom Pferd gefallen.

„Ich wollte Indiana Jones mit 80 auf einem Pferd sehen“, sagte Ford. In der Geschichte von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ ginge es auch nicht so sehr um Stunts. „Es geht um Beziehungen und um das Alter und darum, sich dem Alter zu stellen und mit dem Alter zu leben, es anmutig zu durchleben und sich selbst zu erlösen und eine neue Chance zu ergreifen.“

Der mittlerweile fünfte Teil der seit den 80ern erfolgreichen Reihe feiert am kommenden Donnerstag seine Deutschlandpremiere in Berlin. Neben Ford werden die Darsteller Phoebe Waller-Bridge (37), Mads Mikkelsen (57) und Thomas Kretschmann (60) am Abend auf dem roten Teppich vor dem Zoo Palast erwartet. Vor 15 Jahren kam der Vorgänger „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ heraus. Der neue Film über den Abenteuer-Archäologen startet am 29. Juni in den deutschen Kinos. dpa