Harald Glööckler trauert um Benedikt XVI

An Silvester verstorben

An Silvester ist der emeritierte Papst Benedikt XVI gestorben. Über Instagram trauert Harald Glööckler um das einstige Oberhaupt der katholischen Kirche. Lesen Sie hier, warum es Kritik gibt:

Die Welt trauert derzeit um Benedikt XVI. Der emeritierte Papst ist am 31. Dezember nach langer Krankheit gestorben. Zu den Trauernden gehört auch Harald Glööckler, der dem verstorbenen Kirchenoberhaupt einen Instagram-Post widmet. Beide haben sogar eine gemeinsame Vergangenheit. Manchen Fans stößt die Beileidsbekundung jedoch sauer auf, weshalb sie in den Kommentaren ihrem Ärger Luft machen.

Obwohl Harald Glööckler aus der Kirche ausgetreten ist, ist er bis heute gläubig. Der Modeschöpfer hat sogar ein Buch darüber geschrieben, was sich in der Kirche verbessern müsste. (dh)

