Happy Birthday, Prinz Philip! Der coolste Royal ist 96

Prinz Philip auf einer Gartenparty im Buckingham Palace.

Wie Prinz Philip genau seinen 96. Geburtstag gefeiert hat, ist nicht bekannt. Zu überhören war sein Ehrentag jedoch nicht.

+ Die Royal Horse Artillery feuert 41 Salutschüsse zu Ehren von Prinz Philip ab. © Rick Findler London - Mit Salutschüssen und bei Sonnenschein ist am Samstag der 96. Geburtstag von Prinz Philip in London begangen worden. Der Ehemann der Queen soll seinen Ehrentag nach britischen Medienberichten in Schloss Windsor westlich von London verbracht haben. Der Buckingham-Palast wollte das auf Anfrage nicht kommentieren.

Vor wenigen Wochen hatten die Royals verkündet, dass der für seine Sprüche gefürchtete und geliebte Philip im kommenden Herbst in Rente geht. Er will dann seine Freizeit genießen und nur noch wenige öffentliche Auftritte wahrnehmen.

Am kommenden Samstag feiert Königin Elizabeth (91), die sich schon mit 13 Jahren in ihren Philip verliebte, ihren Geburtstag wie jedes Jahr öffentlich nach. Zur traditionellen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" im Juni wird auch Prinz Philip erwartet. Beim Üben für das Event unweit des Buckingham-Palastes fiel am Samstag einer der Soldaten mit den großen Bärenfellmützen bewusstlos um. Dies passiert bei warmen Wetter häufiger während der Militärparade.

Die Königin hatte schon am 21. April Geburtstag. Weil das Wetter eher schlecht ist auf der Insel, feiern britische Monarchen grundsätzlich bei mehr Sonnengarantie im Sommer. Viele Pferde, alte Pracht - bei "Trooping the Colour" ist stets ein Hauch von Empire dabei.

