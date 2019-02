Star aus den Hangover-Filmen tot - Hollywood in tiefer Trauer

Er spielte in den ersten beiden Teilen mit

Der Comedian und Schauspieler Brody Stevens ist am Freitag tot in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden worden - im Alter von 48 Jahren. Die Fans sind geschockt.

Los Angeles - Der Comedian und Schauspieler Brody Stevens ist am Freitag tot in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden worden, wie tmz.com berichtet. Der 48-Jährige habe demnach Selbstmord begangen, nachdem er bereits in der Vergangenheit unter psychischen Problemen gelitten habe.

Brody Stevens hatte seine eigene Comedy-Serie namens „Brody Stevens: Enjoy it!“ und ist unter anderem auf großen Comedy-Events aufgetreten. Auch in den berühmten Filmen „Hangover“ und „Hangover 2“ hatte der Comedian Auftritte - er spielte in den Filmen einen Polizisten.

Brody Stevens: Hollywood trauert um bekannten Comedian

Das Nachrichtenportal zitiert Stevens Sprecher: „Brody war eine inspirierende Stimme, die vielen in der Comedy-Community ein Freund war. Er erweiterte kreative Grenzen und seine Leidenschaft für seine Arbeit und seine Liebe zum Baseball waren ansteckend. Er wurde von vielen geliebt und wird sehr vermisst werden."

Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Selbstmord-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

