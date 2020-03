"Nehmt Rücksicht": Guido Maria Kretschmer stellt ernste Forderung an seine Fans

Corona-Krise

Immer drastischer werden die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus – doch nicht alle Menschen halten sich daran. Guido Maria Kretschmer richtete daher ein ernstes Wort an seine Fans.

Tausende Menschen sind in Deutschland bereits durch das Coronavirus an Covid-19 erkrankt. Nachdem die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Erregers zunächst nur zögerlich umgesetzt wurden, scheint der Ernst der Lage inzwischen zu immer mehr Bürgern durchzudringen.

Menschen mit großem medialem Einfluss, so wie Designer Guido Maria Kretschmer, können dazu beitragen. Deshalb wandte der Designer sich jetzt mit einem ernsten Wort an seine Fans. Worum Guido Maria Kretschmer seine Follower in der emotionalen Botschaft zum Coronavirus bat und wie diese darauf reagierten, lesen Sie bei msl24.de*.

