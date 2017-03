Großer Jubel um den kleinen Oscar

Schwedens Prinz feiert ersten Geburtstag

+ © dpa (Archivbild vom 9.9.2016) Kronprinzessin Victoria und ihr kleiner Oscar. © dpa (Archivbild vom 9.9.2016)

Stockholm - Heute feiert der schwedische Prinz Oscar seinen ersten Geburtstag in intimer Runde. Sein strahlendes Gesicht durften aber alle sehen.

Der schwedische Prinz Oscar hat am Donnerstag im ganz kleinen Kreis seinen ersten Geburtstag gefeiert. Nur Kronprinzessin Victoria (39) und ihr Mann Prinz Daniel (43) sowie die großen Schwester Estelle (5) seien bei der Feier dabei gewesen, sagte ein Sprecher des Königshauses in Stockholm. Die Kronprinzenfamilie hatte sich zum Start ins neue Jahr eine mehrmonatige Auszeit gegönnt. Erst am Montag wird sie wieder zu einem offiziellen Termin in Stockholm erwartet.

Zu Oscars Geburtstag postete das Königshaus ein Schwarz-Weiß-Foto des Jungen auf Facebook, auf dem er neugierig und etwas skeptisch in die Kamera schaut. Mehrere tausend Nutzer gratulierten dem kleinen Prinzen. „Ich wünsche dir einen herrlichen Tag mit deiner Familie und vielen Geschenken“, schrieb ein Fan.

In dem sozialen Medium gingen auch deutschsprachige Grüße für den Enkel der aus Deutschland stammenden Königin Silvia (73) ein: „Bleib immer fein gesund und halt deine Eltern fleißig auf Trapp“, kommentierte eine Nutzerin das Bild.

dpa