„Grill den Henssler“: Schmeißt er nun die Juroren Calmund und Boes raus?

Sommer-Special der TV-Show

Der Koch Steffen Henssler gestikuliert bei der Aufzeichnung der VOX Kochshow „Grill den Henssler".

Streit und Zwist bei „Grill den Henssler“: In der aktuellen Folge am Sonntag ging es nicht nur am Herd heiß her. Steffen Henssler drohte zwei Jury-Mitgliedern sogar mit Rauswurf.

Beim vierten Sommer-Special von „Grill den Henssler“ ging es heiß her: Nicht nur beim Kochen wurde den Teilnehmer warm, es wurde auch hitzig diskutiert. Zu Gast waren diesmal Sänger Johannes Oerding (“Kreise“, „Alles brennt“), Moderatorin Laura Karasek und Sänger Daniel Wirtz. Tatkräftig unterstützt wurde die Gästetruppe von Sterne-Koch Christian Lohse. Die kulinarischen Ergüsse durfte auch diesmal wieder die Fachjury, bestehend aus Rainer Calmund, Mirja Boes und Christian Rach, bewerten.

Steffen Henssler macht Laura Karasek „krass verrückt“

Steffen Henssler ließ nichts unversucht, um die Truppe seiner Herausforderer abzulenken: Er setzte kurzerhand auf ein Umstyling und schnappte sich das knallige Hemd eines jungen Mannes aus dem Publikum. Wohl zu viel für Moderatorin Karasek, die beim Anblick des Henssler-Unterhemds samt Brustbehaarung schwach wurde. „Das macht mich jetzt krass verrückt!“

Erst vor kurzem machte Henssler vor kurzem durch einen neuen Look von sich reden, der ausgerechnet von der TV-Sendung „Die Bachelorette“ inspiriert wurde.

Grill den Henssler: Schmeißt er nun Calmund und Boes aus der Jury?

Es war nicht die einzige Schwierigkeit, mit der die Köche im Sommer-Special umgehen mussten: Bereits beim Intro-Gang hatte Koch-Profi Steffen Henssler Probleme - er wurde von Brennesseln gestochen. Moderatorin Annie Hoffman: „Ich schätze, dass du vorher noch nie Brennesseln verarbeitet hast?“ Henssler: „Nee, warum auch?(...) Da pisst der Hund drauf.“

Laut einem Instagram-Post hatte Henssler sich sehr auf die Show gefreut. Die Enttäuschung war hoffentlich nicht allzu bitter, als er mit seinem Brennessel-Gericht dann auch bei der Jury keine großen Erfolge einfahren konnte: Nur Christian Rach gab Henssler mehr Punkte, als die anderen beiden Jury-Mitglieder Boes und Calmund. Starkoch Henssler schmollte daraufhin: „Nächste Staffel: Jury nur noch mit Rach.“ Dass der Starkoch ab und zu von seinen Gefühlen übermannt wird, ist allerdings auch nichts Neues, wie die Zuschauer mittlerweile wissen. Doch nicht nur Steffen Henssler schlägt manchmal über die Stränge. Auch in der Jury geht es heiß her. So stichelte Christian Rach gegen seinen Jury-Kollegen Reiner Calmund.

Grill den Henssler: Daniel Wirtz kocht, bis Blut fließt

Für die Vorspeise duellierte sich der Henssler mit seinem guten Freund Daniel Wirtz. Gambas mit Gurke sollte es sein, auch hier wurde wieder gefightet, was das Zeug hielt - bis sogar Blut floss. Wirtz schnitt sich in den Finger, konnte aber dank Handschuh weiterkochen. Und Steffen Henssler musste sich schon wieder geschlagen geben.

Bei der Hauptspeise musste der Starkoch gegen Sänger Johannes Oerding antreten, einen „Döner Deluxe“ zuzubereiten. Auch hier siegte der Promi und damit führten die Gäste vor der letzten Runde mit 70:65. Dann durfte Laura Karasek ran - und raubte Coach Christian Lohse fast den letzten Nerv. Die Moderatorin quasselte dem Sternekoch nämlich zu viel. „Kannst du dich mal konzentrieren bitte?“, polterte Lohse. Karasek verstand die Aufregung nicht, konnte mit ihrem „armen Ritter“ aber nicht die Jury überzeugen.

Ein Happy End gab es am Ende trotzdem: Die Promis siegten trotz dieses Ausfalls mit 85:81. Und Calmund und Boes dürfen ihre Jury-Stühle wohl auch behalten.

