Grabstein schon ausgesucht: Tod für Cathy Hummels kein Tabuthema

In ihrer Instagram-Story spricht Moderatorin Cathy Hummels offen über den Tod. Schon des Öfteren thematisierte sie sensible Themen. Ihre Wünsche für den eigenen Grabstein sind überraschend exakt.

München - Cathy Hummels (35), die Ex-Ehefrau von Fußballspieler Mats Hummels (34) hat auf Social Media ein Thema angesprochen, über das nicht jeder Influencer mit seinen Fans spricht: Die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin äußerte sich über den Tod. Ihren 700.000 Followern (Stand: 25. August 2023) teilte sie sogar mit, dass ihr Grabstein schon ausgesucht sei und definitiv rosa sein soll.

Hummels ist dafür bekannt, auch über vermeintlich schwierige Themen in den sozialen Netzwerken zu sprechen. So erzählte die 35-Jährige erst kürzlich über ihr juckendes Hautproblem im Gesicht und den damit verbundenen Unsicherheiten. Aber auch der Tod ist für die Mutter eines Sohnes ein wichtiges Thema, worüber gesprochen werden muss.

So schreibt Cathy Hummels zu einem Bild, auf dem ein Grabstein zu sehen ist: „Jeder muss mal gehen. Wenn es mich trifft, dann wünsche ich mir einen rosanen Grabstein. Cathylike eben“. Weiter erklärt die gebürtige Dachauerin „Ich versuche den Tod, als Krönung des Lebens zu betrachten. Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man SEIN DING macht. Sein eigenes Leben lebt, denn man hat nur eins“.

Cathy und Mats Hummels: Ihre Ehe

Am 15. Juni 2015 heiratete die in Dachau geborene Catherine „Cathy“ Fischer den Fußballspieler Mats Hummels (34) im Bayerischen Hof in München. Nach der Trauung nahm sie seinen Nachnamen an. 2018 wurde der gemeinsame Sohn Ludwig geboren, der im Januar 2023 seinen 5. Geburtstag feierte. Im Jahr 2021 erfolgte die Trennung von Cathy und Mats Hummels, Ende 2022 die Scheidung.