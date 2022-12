„Goodbye Deutschland“-Stars völlig verändert: So anders sahen Lisha und Lou vor 12 Jahren aus

Ihre Kennenlernzeit

Lisha und Lou sind schon seit zwölf Jahren ein Paar. In dieser Zeit haben sich die beiden gemeinsam weiterentwickelt und auch optisch verändert. Das beweist ein Foto aus der Kennenlernzeit der heutigen „Goodbye Deutschland“-Auswanderer.

Mallorca – Auf Instagram schwelgt Lisha in Erinnerungen. „Alles fing mit einem DVD Abend an“, schreibt die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin. „Wir beide sind morgens aufgewacht und wussten an diesem Morgen noch nicht, dass wir uns Abends über den Weg laufen würden“, erinnert sie sich an den Abend ihres Kennenlernens. Der 15. Dezember sei für sie der Tag, an dem sich alles verändert hat.

Zwölf Jahre zusammen und schon viel erlebt

In den letzten zwölf Jahren haben die Realitystars einiges zusammen erlebt. Sie gründeten einen gemeinsamen YouTube-Kanal, indem sie modische Inspiration, Kochrezepte und andere unterhaltsame Themen teilen. 2020 nahmen sie gemeinsam am „Sommerhaus der Stars“ teil, wo Lisha vor allem wegen ihrer Wutausbrüche auffiel. Und im Sommer 2021 wanderte das Paar begleitet von „Goodbye Deutschland“ nach Mallorca aus und heiratete auf der Insel.

+ Lisha und Lou vor zwölf Jahren (links) und heute. © Instagram/Lisha & Lou

Aber auch optisch hat sich seit 2010 einiges getan. Lishas Gewicht ging rauf und dann wieder stark runter – so sehr, dass Fans sich bereits Sorgen machten. Und auch ihre Brüste wurden erst größer und dann wieder kleiner, als Lisha sich die Implantate halbieren ließ. Die Influencerin ist ein Fan von Schönheitseingriffen und macht daraus auch keinen Hehl. Ein Foto von früher zeigt nun, dass die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin sich auch schon vor zwölf Jahren die Lippen aufspritzen ließ.

Lisha hat sich optisch stark verändert

Für das Foto kassiert Lisha scheinbar einige gehässige Nachrichten. Ihre Fans werfen ihr vor, sie habe seitdem zu viel an sich machen lassen. In ihrer Story verteidigt sich Lisha: „Links sind meine Lippen viermal größer als heute, meine Brüste doppelt so groß, Hyaluron in den Wangen, was heute aufgelöst ist. Ich war damals viel mehr gemacht als heute!“

Noch vor wenigen Monaten hatte Lisha ausladende Kurven. Doch die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin hat durch eine strikte Diät schon mehr als 21 Kilo abgenommen. Lisha gestand nun: „Der Po ist weg“. Verwendete Quellen: Instagram/Lisha & Lou

Rubriklistenbild: © Instagram/Lisha & Lou