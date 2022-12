„Könnte schreien vor Wut“: Steff Jerkel setzt 1000 Euro Finderlohn für geklaute Golftasche aus

Pechsträhne

Steff Jerkel scheint derzeit eine Gewitterwolke zu verfolgen. Nur kurz lässt der „Goodbye Deutschland“-Star seine Golftasche aus den Augen. Diese Gelegenheit nutzt ein Dieb sofort.

Mallorca - Na, hoffentlich startet 2023 für Steff Jerkel besser als das Jahr 2022 endet! Für den „Goodbye Deutschland“-Star läuft es aktuell nicht besonders gut. Erst gaben er und Peggy Jerofke ihre Trennung bekannt, dann kam der Krebs zurück. Und nun klaut ihm auch noch jemand die teure Golftasche.

Steff Jerkel vergisst teure Golftasche an Müllhalde

„Ich könnt gerade SCHREIEN vor Wut“, beginnt Steff Jerkel am Sonntagmittag (18. Dezember) seine Instagram-Story. Der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer ist bekannt für seine Offenheit gegenüber seinen 68.400 Fans. Und auch an diesem Zwischenfall lässt er seine Follower wieder teilhaben.

+ Auf Instagram lässt Steff Jerkel seiner Wut freien lauf - doch diese richtet sich hauptsächlich gegen ihn selbst. © Instagram/Steff Jerkel

Der Wahlmallorquiner sei zum Müllausladen zu einem Container gefahren. Sein Golfbag sei noch im Auto gewesen, also habe er es ausgeladen und zur Seite gestellt, um an den Müll im Kofferraum besser ranzukommen. Erst als er längst weitergefahren war, sei ihm aufgefallen, dass er vergessen hatte, die Golftasche wieder einzuladen.

Als der „Goodbye Deutschland“-Star zurückkehrt, ist die Golftasche weg

So schnell wie möglich sei der „Goodbye Deutschland“-Star zurückgefahren - doch die Golftasche war längst weg. „Ist ja logisch, wenn das beim Müll steht, lädt das natürlich einer ein“, ärgert Steff sich über sich selbst. „Ich könnt richtig kotzen gerade. Am liebsten würd ich mir selber in die Fresse hauen“, schimpft der Ex von Peggy Jerofke. Die Golftasche habe er sich kürzlich erst neu gekauft.

Für den Vorfall gibt sich Steff selbst die Schuld. Nun wolle er schauen, ob er Fotos von der Tasche habe und setzt einen Finderlohn von 1.000 Euro darauf aus. Um jeden Preis will Steff Jerkel sein Golfequipment zurück! Grundsätzlich scheint es dem Auswanderer aktuell nicht allzu gutzugehen. Er gab zu: „Komme nicht richtig klar gerade“. Bereut „Goodbye Deutschland“- Steff die Trennung von Peggy? Verwendete Quellen: Instagram/Steff Jerkel

