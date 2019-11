Schock für K-Pop-Fans: Nach Tod von Star-Sängerin - Rätsel um Todesursache

Plötzlicher Tod

Die K-Pop Sängerin wurde mit der Girl-Band Kara berühmt. In den Schlagzeilen stand sie zuletzt wegen eines öffentlichen Streits mit ihrem Ex-Freund.

Die K-Pop Sängerin Goo Hara wurde tot in ihrer Wohnung in Seoul gefunden. Fans betrauern den Verlust der Sängerin. Goo Hara stritt sich zuletzt mit ihrem Ex-Freund in der Öffentlichkeit aufgrund eines pikanten Videos.

Für viele K-Pop Fans ist es ein Schock: Die berühmte Sängerin Goo Hara ist tot. Dies bestätigte ihr japanisches Management „Produktion Ogi“ gegenüber dem koreanischen Portal 8.Creative. Sie wurde am Sonntag, den 24. November gegen 18 Uhr, leblos in ihrer Wohnung in Seoul aufgefunden. Die zuständige Polizeistation Gangnam in Seoul untersucht zurzeit die Todesursache. Sie gab noch keine Details aus der Ermittlung bekannt.

Fans trauern um den Tod der K-Pop Sängerin Goo Hara

Die Sängerin wurde 2008 mit der koreanischen Girl-Group Kara ein Star. Mit dieser Band feierte sie große Erfolge in ganz Asien. Seit der Auflösung der Gruppe arbeitete sie als Solokünstlerin in Korea und Japan. Außerdem trat sie seitdem in vielen TV-Shows auf. Fans auf der ganzen Welt werden vom Management gebeten keinen direkten Kontakt mit der Familie und ihrem Umfeld aufzunehmen. Der Schock und die Trauer seien zu gewaltig.

Vor dem Krankenhaus in Seoul wurde ein Traueraltar eingerichtet. Wie bei dem kürzlich gestorbenen Karel Gott, wollen sich viele Fans von ihrem Star mit Blumen verabschieden.

In den sozialen Medien verabschieden sich ihre Follower unter ihrem letzten Post auf Instagram. Dort ist die K-Pop-Sängerin in ihrem Bett zu sehen und wünscht allen Fans eine gute Nacht.

Öffentlicher Streit des K-Pop-Stars Goo Hara mit ihrem Ex-Freund

In der letzten Zeit stand sie vor allem wegen eines Streits mit ihrem Ex-Freund Choi Jong-bum in den Schlagzeilen. Sie beschuldigte ihn, sie mit einem privaten Sex-Video zu erpressen. Choi bestritt die Vorwürfe zuerst, wurde aber unter anderen wegen Nötigung, Erpressung und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr verurteilt.

Erst im letzten Monat wurde die Debatte um Depressionen und den enormen Druck von Stars der koreanischen Pop-Branche, nach dem Tod einer anderen Sängerin, wieder angefacht. Nach einem Bericht von CNN, wurde der koreanische K-Pop-Star Sulli ebenfalls tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht in diesem Fall von einem Selbstmord aus. Goo Hara und Sulli waren nach Medienberichten gute Freunde. Wie sehr der Tod eines Freundes auch Stars treffen kann, zeigte der Fall von Chester Bennington.

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de

