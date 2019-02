„Herz möchte einfach aufhören, zu schlagen“: Schock für ehemaliges GNTM-Model - sie postet emotionale Worte

Kandidatin von 2014

Jana Heinisch liebte ihren Job als Stewardess. 2014 modelte sie für Heidi Klum.

Die Insolvenz der deutschen Fluglinie Germania war für viele Passagiere ein Schock. Ein ehemaliges Model von GNTM ist jedoch persönlich betroffen. Die Stewardess ist nun arbeitslos.

Köln - Jana Heinisch, besser bekannt als ehemalige Kandidatin von „Germany‘s Next Topmodel“, ist vielen ProSieben-Zuschauern als Model und Social-Media-Star bekannt. Kaum jemand wusste jedoch, dass die 23-Jährige hauptberuflich als Stewardess arbeitet. Als Flugbegleiterin der deutschen Fluglinie Germania ist Heinisch von der Insolvenz direkt betroffen, verliert wie so viele andere ihren Job. In einem emotionalen Post wendet sich die hübsche Rothaarige nun an ihre Fans.

GNTM: Model von Germania-Pleite betroffen

„Die letzten Jahre schlug mein Herz grün-weiß, jetzt möchte es plötzlich einfach aufhören zu schlagen“, richtet Heinisch ihren Post direkt an ihre Fans. Darin berichtet die 23-Jährige von dem plötzlichen Ende ihrer Karriere bei der Airline. Auf fröhlichen Bildern zeigt sich Heinisch in ihrer grün-schwarzen Dienstkleidung mit Kollegen, ihr Statement ist jedoch alles andere als glücklich. „Bei dem Gedanken, vorgestern meinen letzten Flug gehabt zu haben, ohne zu wissen, dass es der letzte Flug sein würde, kommen mir die Tränen“, so das Model.

Wie es für die GNTM-Kandidatin von 2014 weitergehen wird, ist noch nicht klar. Für Jana Heinisch steht jedoch schmerzlich fest: „Nie wieder werde ich sagen ‚Im Namen der Germania und der gesamten Besatzung begrüßen wir Sie herzlich an Bord.‘“ Auf ihre Fans kann der Social-Media-Star auch nach dem Verlust ihres Jobs zählen. „Das tut mir sehr leid“, „Wünsche dir alles gute für die Zukunft“ und „Fühl dich gedrückt“, muntern ihre Fans Jana Heinisch auf.

In kurzen Videos zeigte sich das Model auch zwei Tage nach der Insolvenz noch geschockt. Darin zeigte sich Heinisch zunächst verweint, im Laufe des Mittwochs filmte Heinisch dann das Wiedersehen mit Kollegen. Gemeinsam betraten die Mitarbeiter der insolventen Fluglinie in ihren Uniformen ein Germania-Flugzeug. „Der traurigste Tag meiner Karriere“, lässt die 23-Jährige ihre Fans wissen.

