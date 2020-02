Meint sie das ernst?

Instagram ist der Kampfschauplatz der Selbstdarstellung. Wie peinlich das enden kann, zeigt jetzt Ex-Bachelorette Gerda Lewis.

Instagram-Model Gerda Lewis ist Ex-GNTM-Kandidatin und Ex-Bachelorette.

ist und in einem Post leistete sie sich jetzt einen Fail.

User sind irritiert über das Bild.

Ischgl / Tirol - Gerda Lewis‘ Durchbruch kam 2018 mit ihrer Teilnahme bei GNTM, in der sie Platz 17 erreichte. Zuvor arbeitete die hübsche Blondine in einem Fitnessstudio. 2019 schließlich erkor RTL sie zur Bachelorette der sechsten Staffel. Nebenbei ist Greta ein gefragtes Instagram-Model. Sie überzeugt auf ihrem Account mit regelmäßigen Hochglanz-Postings und hat rund 885 000 Follower.

Gerda Lewis: Fragwürdiger Instagram-Post

Doch ein Posting vom 27.1.2019 sorgt jetzt für Aufsehen. Lewis posiert, sich auf einer Decke räkelnd vor einer schönen Winterlandschaft. In der Hand hält sie einen Cocktail. Geglückter Luxus-Post könnte man meinen. Doch ein User fragt verwundert: „... sag mal sitzt du da einfach im Flur?“

Der User scheint mit seiner Vermutung richtigzuliegen. Die Kacheln des Fußbodens und auch die Treppe links im Bild sind deutlich zu erkennen. „Ich wollte die Aussicht genießen“ kommentiert Gerda selbst die Frage. Den sicherlich gut gemeinten Hinweis, nächstes Mal vielleicht den Bildausschnitt anders zu wählen, kontert sie mit einem einfachen „Mir gefällt es aber so.“

Man darf sich fragen: Hätte sie da nicht eine schönere Location im Hotel finden können, welches sie mit dem Posting bewirbt? Wer weiß es schon, vielleicht waren die Fenster in den Zimmern nicht so schön groß wie im Flur? Fail oder nicht, Publicity hat das Hotel jetzt so oder so.

Dass es auch schöner geht, zeigen viele andere ihrer Posts:

Aktuell scheint die hübsche Ex-Bachelorette in einer glücklichen Beziehung mit dem Wrestler Melvin Pelzer zu sein, wie dieser Post zeigt:

Im Mai 2019 gab RTL bekannt, dass Gerda Lewis die Bachelorette von Staffel sechs* ist. In der Staffel offenbarte sie intime Geständnisse* und vergab die letzte Rose an Keno Rüst. Doch Gerda und ihr Rosenkalavier Keno gehen inzwischen wieder getrennte Wege*.

Rubriklistenbild: © pa/obs power4brands Cross Commun / Thibault Ulbrich