George Clooney überrascht 87-Jährige

Besuch im Seniorenheim

London - George Clooney weiß, wie er Frauen glücklich macht. So überraschte der Filmstar eine 87-jährige Dame zu ihrem Geburtstag im Seniorenheim. Und das nur, weil er seine Fanpost liest.

Viele Frauen träumen davon, einmal im Leben Schauspieler George Clooney persönlich zu treffen. Auch die 87-jährige Pat aus der Nähe von London träumte davon.

In einem Brief an den Filmstar bat man also um einen Besuch von Clooney und der schien seine Post gründlich zu lesen, denn pünktlich zum Geburtstag stattete er Pat im Seniorenheim einen Besuch ab. Inklusive Blumenstrauß und Geburtstagskarte versteht sich.

Malcolm Hague, Leiter des Pflegeheims war begeistert und twitterte ein Foto von dem Geburtstagskind und seinem Idol. George Clooney hat sich damit wohl einmal mehr in die Herzen der Frauenwelt geschlichen.

Staraufgebot bei George Clooneys Hochzeit Zur Fotostrecke

Schauspieler George Clooney und seine Frau Amal sind erst vor Kurzem in die Nähe von London gezogen und erwarten Nachwuchs. Gerüchten zufolge, soll es sich bei den Zwillingen um ein Mädchen und einen Jungen handeln. Öffentlich gibt Clooney jedoch zu verstehen, dass er und seine Frau sich lieber überraschen lassen wollen.

mt

Rubriklistenbild: © Twitter/@MalcolmHague