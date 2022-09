Geheimprojekt in Hollywood: Cathy Hummels dreht in Los Angeles

TV-Doku für RTLZWEI

Für Cathy Hummels ging es vor wenigen Tagen in die USA. Dort arbeitet die 34-jährige Moderatorin an einem neuen TV-Projekt, welches das Model unter anderem nach Los Angeles führte. Erobert die Münchnerin nun bald Hollywood?

Los Angeles – Lange Pausen gönnt Cathy Hummels sich nur äußerst selten: Die 34-Jährige feilt stattdessen immer wieder an neuen Projekten und modelt, schauspielert und moderiert sich dabei erfolgreich durch die deutsche Medienlandschaft. Nun möchte die Ex von BVB-Innenverteidiger Mats Hummels offenbar auch fernab ihrer Heimat, nämlich in den USA, durchstarten – oder?

Cathy Hummels meldet sich aus den USA – Moderatorin dreht in Los Angeles RTLZWEI-Doku

Tatsächlich befindet sich Cathy Hummels derzeit mit ihrem Papa Fredi, Söhnchen Ludwig und ihren Freundinnen Anna und Tanja in Los Angeles und genießt dort, „weit weg von allen Sorgen“, wie sie bei Instagram schreibt, das Leben. Doch nur zum reinen Vergnügen verweilt die Influencerin keineswegs in der Stadt der Engel: Sie arbeitet dort an einem neuen TV-Projekt!

Für RTLZWEI, wo die enge Freundin von Fitnessmodel Sophia Thiel unter anderem seit Jahren erfolgreich „Kampf der Realitystars“ moderiert, dreht die hübsche Münchnerin derzeit nämlich eine Dokusoap, wie Bild.de berichtet. Im Rahmen des Drehs führte ihr Weg nun nach Hollywood. Ob Cathy Hummels dort gar eine Karriere verfolgt? Immerhin wäre sie nicht die erste Deutsche, die dort durchstartet.

Germany goes Hollywood: Diese Filmstars haben deutsche Wurzeln Cathy Hummels befindet sich in Hollywood in bester Gesellschaft, denn die 34-Jährige ist bei weitem nicht die erste Deutsche, die ihr Glück in der Stadt der Engel versucht. Die Wurzeln einiger bekannter US-Filmstars liegen nämlich in Deutschland: Die Mutter von Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio zog in den 1950ern von Oer-Erkenschwick (Nordrhein-Westfalen) in die USA, die blonde Filmschönheit Charlize Theron spricht – dank ihrer Mama Gerda Jacoba Aletta (geb. Maritz) – sogar etwas Deutsch und der im August 2022 verstorbene Regisseur Wolfgang Petersen („Air Force One“, „Troja“) und sein Kollege Roland Emmerich („Independence Day“, „2012“) wurden sogar hierzulande geboren und schafften es, sich in den USA zu etablieren.

Schock für Cathy Hummels: Bei USA-Reise für RTLZWEI-Doku geht ihr Koffer verloren

Die Dreharbeiten in Los Angeles sollen rund zwei Wochen andauern. Wann Cathy Hummels‘ neustes Projekt dann tatsächlich ausgestrahlt werden soll, ist indes noch nicht bekannt. Die Zuschauer dürfen sich zumindest bereits jetzt auf die ein oder andere ungewollt chaotische Szene einstellen: Bei ihrer Reise von München nach L.A. ist nämlich das Gepäck der 34-Jährigen zeitweise verschollen.

Doch dass die Moderatorin auch gern mal über sich selbst lachen kann, ist bekannt: Jüngst erklärte Cathy Hummels in einem Video, sie sei „zu doof zum Essen“, da sie immer kleckere – und schaffte prompt Abhilfe mit einem selbstgebastelten Lätzchen! Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels, bild.de

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/Cathy Hummels & Ringo Chiu/ZUMA Wire/dpa