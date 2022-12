Luxus-Suite: So schön wohnte Boris Becker nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis

Vom Knast in den Palast

Boris Becker ist seit einigen Tagen ein freier Mann. Inzwischen ist der ehemalige Tennisstar wieder in Deutschland. In München hauste er in einem luxuriösen Hotelzimmer.

München – Für Boris Becker (55) war 2022 ziemlich ereignisreich und turbulent. Im April wurde der ehemalige Tennisprofi in England zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt – weil er bei einem Insolvenzverfahren in seiner Wahlheimat Teile seines Vermögens gezielt verschwiegen hatte. Eigentlich hätte er frühestens im Sommer 2023 entlassen werden können, seit dem 15. Dezember ist der Ex von Lilli Becker (46) aber ein freier Mann, lebt wieder auf deutschem Boden – und genießt die Vorzüge des Promi-Daseins.

Vom Gefängnis in den Palast: Boris Becker wohnt in Nobelhotel in München

Seine restliche Haftstrafe im Huntercombe Prison muss Boris Becker zwar nicht mehr absitzen, mit der Rückkehr nach England wird es aber erstmal nichts, obwohl er sich mit Herzensdame Lilian in der Themsen-Metropole ein gemütliches Leben aufgebaut hat. Kaum in Deutschland angekommen stand für den Ex-Spitzensportler gleich ein wichtiger Termin an – ein enthüllendes Fernsehinterview mit Sat.1, in dem er die vergangenen Monate Revue passieren ließ.

+ Boris Becker ist nach seiner Haftentlassung seit ein paar Tagen wieder in Deutschland – und machte es sich im Münchner Nobelhotel The Charles gemütlich, in das bereits Gäste wie Ed Sheeran und Helene Fischer eingecheckt haben sollen. © IMAGO/Peter Widmann; IMAGO/ZUMA Wire (Fotomontage)

Saß Boris Becker lange Zeit in Häftlingskleidung in einer kargen Zelle, scheint er sich nach seiner Heimkehr wieder viele luxuriöse Alltagsfreuden zu gönnen. Denn wie bild.de berichtet, checkte er jüngst im Münchner Fünf Sterne Luxushotel „The Charles“ ein und genoss mit seiner Liebsten in der Nobelsuite „Park View“ ein paar entspannte Tage. Lichtdurchflutete Räume, Top-Ausstattung, das hauseigene Gourmet-Restaurant und ein unbezahlbarer Blick auf den Alten Botanischen Garten – für den dreifachen Wimbledonsieger war der Aufenthalt bestimmt ein angenehmer Tapetenwechsel.

„Wirkte sehr entspannt“: Hotelgäste berichten von Boris Beckers Aufenthalt in Luxushotel

Wie es sich für einen echten A-Promi eben gehört, soll Boris Becker im Mercedes angereist sein und seine hochkarätige Bleibe, die rund 2.000 Euro pro Nacht kostet, laut bild.de am Mittwoch (21. Dezember) wieder verlassen haben. „Er begrüßte die Mitarbeiter freundlich, er wirkte sehr entspannt“, erinnert sich ein Hotelgast an den Besuch des Tennisstars, der seine neugewonnene Freiheit in vollen Zügen zu genießen scheint.

Das Gefängnisensemble und die Häftlingsnummer pünktlich zur Festzeit wieder gegen einen maßgeschneiderten Anzug und eine Luxus-Suite tauschen zu können – für Boris Becker ist das bestimmt das schönste Weihnachtsgeschenk. Bei aller Freude über seine Rückkehr nach Deutschland stößt das Sat.1-Interview von Boris Becker bei Zuschauern hingegen auf Kritik. Verwendete Quellen: bild.de, zdf.de, promipool.de, roccofortehotels.com

