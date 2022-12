WM2022 in Katar

Seit seinem Treffer bei der WM 2022 gegen Spanien ist Niclas Füllkrug der Publikumsliebling der Nationalmannschaft. Immer an seiner Seite: Ehefrau Lisa Füllkrug, die als Spielerfrau mit nach Katar gereist ist.

Katar - Seit der 83. Minute im zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar jubelt Fußball-Deutschland über Werder-Stürmer Niclas Füllkrug (29). Der beste Torschütze der Bundesliga bewahrte die Deutschen im Al-Bayt Stadium vor einer Niederlage gegen Dauerrivalen Spanien und eroberte mit seinem Hammer in den rechten Winkel die Herzen einer ganzen Nation.

Niclas Füllkrug lernte Lisa schon mit Zahnlücke in der Grundschule kennen

Auch auf der Tribüne im Stadion entfachte der Familienvater, der in Hannover geboren ist, in frenetischen Jubel. Besonders bei seiner Frau Lisa Füllkrug sorgte der „Zahnlückenkiller“ für Emotionen. Die markante Zahnlücke von „Fülle“ oder „Lücke“ verhalf dem Stürmer der deutschen Nationalmannschaft einst zur großen Liebe. „Ich bin so mit meiner Frau zusammengekommen. Sie hat mich quasi so lieben gelernt“, erklärt Niclas Füllkrug (Marktwert: 5 Millionen Euro) in einer Werder-Doku.

+ Glücklich verheiratet, ein Kind: Niclas und Lisa Füllkrug sind das Thema der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar. © Imago Images / dpa Julian Stratenschulte

Als Jugendlicher trug Füllkrug eine Zahnspange, die die Lücke erst so weit öffnete. „Die Lücke wurde geweitet, damit genug Platz für ein Implantat entsteht“, erklärt der Stürmer. Als die Lücke dann groß genug war, war er aber schon Profi und brachte die Behandlung nicht zu Ende.

Spielerfrau der WM im Fokus: So wunderschön ist Niclas Füllkrugs Frau Lisa Füllkrug

Seine heutige Ehefrau Lisa lernte Füllkrug bereits in der Grundschule kennen. Seit 2015 ist das Paar verheiratet, seit 2019 sogar zu dritt. Tochter Emilia machte das Familienglück der Füllkrugs schließlich perfekt. Ehefrau Lisa Füllkrug rückte nach dem Tor ihres Mannes bei der WM 2022 gegen Spanien sofort in den Fokus der Fotografen im Stadion.

+ Ganz schön verändert: 2013 posierte Niclas Füllkrug mit seiner damaligen Freundin Lisa Füllkrug anläßlich der Grün Weissen Nacht vom SV Werder Bremen. © imago sportfotodienst

Lisa Füllkrug hält sich als Spielerfrau weitestgehend zurück aus der Öffentlichkeit. Ihr Instagramprofil mit 57 Followern ist privat. Dort hat sie lediglich 3 Beiträge gepostet. Scheint, als wolle die schöne Ehefrau von Niclas Füllkrug nicht ins Rampenlicht des Profifußballs.

Kurz vor entscheidendem WM-Spiel: Zwei deutsche Spielerfrauen reisen aus Katar ab

Am 1. Dezember tritt Deutschland gegen Costa Rica in der Fußball-WM an. Ein Sieg ist in der Gruppenphase für die Deutschen entscheidend. Umso merkwürdiger also, dass die Spielerfrauen kurz davor wieder Katar verlassen. Verwendete Quellen: transfermarkt.de, bunte.de

Rubriklistenbild: © Imago Images / dpa Julian Stratenschulte