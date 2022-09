Bekannter TV-Journalist gestorben: Fritz Pleitgen ist tot – „in unseren Herzen sind die Flaggen auf halbmast“

Er wurde 84 Jahre alt

Fritz Pleitgen war von 1995 bis März 2007 Intendant des WDR.

TV-Deutschland trauert um Fritz Pleiten. Der bekannte Korrespondent und WDR-Intendant starb am Donnerstag in Köln

Köln – Die deutsche TV-Landschaft trauert um ein prominentes Gesicht: Der Journalist und Moderator Fritz Pleitgen ist tot. Das teilte der WDR mit.

Fritz Pleitgen: Bekannt als Korrespondent in Moskau, Washington, Ost-Berlin

Fritz Pleitgen starb Donnerstag (15.09.2022) in Köln. Er wurde 84 Jahre alt. Viele kennen Fritz Pleitgen als TV-Reporter der ARD. Unter anderem war er Korrespondent der öffentlich-rechtlichen Anstalt in Moskau, später in der damaligen Hauptstadt der DDR in Ost-Berlin, bevor er 1982 Leiter des USA-Studios in Washington und New York wurde.

Beim gebühren-finanzierten WDR war Fritz Pleitgen von 1995 bis Ende März 2007 Intendant. Entsprechend groß ist die Trauer beim Landessender von Nordrhein-Westfalen: „‚Der Tod von Fritz Pleitgen ist für uns alle im WDR eine sehr traurige Nachricht. In unseren Herzen sind die Flaggen auf Halbmast.“ Und Tina Hassel, die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin twittert: „Noch ein Großer geht!“

Fritz Pleitgen: Stationen seines Lebens – vom Reporter zum Intendant

Fritz Pleitgen ist ein echtes Kind des Ruhrgebiets. Er kam 1938 in Duisburg zur Welt.

► Als TV-Reporter war Fritz Pleitgen seit 1963 aktiv, berichtete unter anderem für die „Tagesschau“ ► Zu einer Zeit, als die meisten Deutschen noch in Schwarz-Weiß-Fernseher blickten, war er der Mann der ARD in Moskau in der damaligen Sowjetunion (1970-1977). ► Als DDR-Korrespondent stand Fritz Pleitgen bis 1982 vor der Kamera ► Dann der Wechsel in den Westen: Fritz Pleitgen leitet von 1982 bis 1988 das ARD-Studio in Washington und New York ► Zurück beim WDR war Fritz Pleitgen als TV-Chefredakteur und Hörfunkdirektor tätig ► 1995 wurde Fritz Pleitgen zum Intendant des WDR Westdeutschen Rundfunks gewählt, die Posten hatte bis 31. März 2007 inne

Reaktionen zum Tod von Fritz Pleitgen

Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister: „Fritz Pleitgen hat den Öffentlichen Rundfunk mit Format und Qualität repräsentiert. Sein Engagement für die Erforschung von Krebserkrankungen war wertvoll und vorbildlich. Sein Schicksal zeigt: wir müssen mehr für Krebsforschung investieren.“

Mona Neubaur (Grüne), Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz & Energie in NRW: „Mit Fritz Pleitgen verlieren wir eine Ikone des Journalismus. In seinen verschiedenen Funktionen hat er den WDR stark geprägt.“

Henriette Reker, Oberbürgermeisterin in Köln: „Seine journalistische Haltung wird Vorbild für Generationen von JournalistInnen bleiben.“

