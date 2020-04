TV-Koch Frank Rosin aus Dorsten kocht mit Tochter - damit hätten Fans nicht gerechnet

Sternekoch aus Dorsten

+ © Georg Wendt/dap Frank Rosin gibt während der Coronavirus-Pandemie viele Einblicke in sein Privatleben. © Georg Wendt/dap

Frank Rosin gewährt oft Einblicke in seine Küche in Dorsten. Dieses Mal hatte er seine Tochter dabei - doch Fans fällt ein ganz anderes Detail auf.

Sternekoch Frank Rosin* zeigt in einem neuen Video auf Instagram Details aus seinem Familienleben .

kommt darin vor. Fans fällt auch ein besonderes Detail in der Küchenausstattung des Star-Kochs auf.

Dorsten - Auch Sternekoch Frank Rosin* (53) wurde von der Coronavirus-Krise stark getroffen: Sein Restaurant in Dorsten-Wulfen musste vorübergehend schließen* und seine Kabel Eins Sendung "Rosins Restaurants" wurde auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen, wie RUHR24.de* berichtet.

Frank Rosin ganz privat: Star-Koch steht mit Tochter Marlene am Herd

Doch der Fernsehkoch weiß sich zu helfen: Auf Instagram nimmt er seine Fans derzeit häufig zum gemeinsamen Kochen in seine private Küche in Dorsten mit (alle Promi-Artikel bei RUHR24.de*). Ein Detail machte seine Follower jedoch dieses Mal besonders stutzig.

"Die Pfanne können wir schon mal anmachen, Marlene", weist Frank Rosin seine Tochter, die in seinem neusten Instagram-Video als Kamera-Kind fungiert, ins Kochen ein. So herrlich normal erleben Fans den Star-Koch, der auch in der Jury von "The Taste" sitzt, derzeit auf Social Media*.

Der TV-Koch, der durch das Coronavirus* zum Zwangsurlaub verdonnert wurde, hält seine Fans während der Pandemie mit regelmäßigen Koch-Videos auf dem Laufenden. Dieses Mal auch dabei: Frank Rosins zehnjährige Tochter Marlene, die allerdings noch nicht vor die Kamera darf.

Frank Rosin aus Dorsten gibt private Einblicke in Familienleben: "Das ist das Irrenhaus Rosin!"

Der Koch, der für sein Restaurant in Dorsten vom weltbekannten Guide Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde, zeigt sich derzeit ganz bodenständig: Späße mit seiner Tochter, Würstchen für den Hund und zwischendurch Kochtipps. "So ist das nun mal zuhause, alle sind da, Marlene filmt, ich koch für euch. Das ist hier das Irrenhaus Rosin", erklärt der Koch aus dem Ruhrgebiet seinen Fans

Diese sind begeistert vom neuen, nahbaren Frank Rosin: "Rose ist der beste... aber die Marlene noch besser", "macht Spaß euch zuzugucken", "gleich viel besser, mit der besten Kameratochter", lauten nur einige der zahlreichen positiven Rückmeldungen auf das Koch-Video von Frank Rosin.

Frank Rosin zeigt private Küche - doch ein Detail macht die Fans stutzig

In seinem neusten Instagram-Kochvideo gibt Frank Rosin auch einen Einblick in seine private Küchen-Ausstattung. Und schnell wird klar - so bodenständig wie in seinen Koch-Videos ist der Star-Koch auch, wenn es um das Koch-Equipment in seiner Küche geht.

Ein Küchengerät wird dabei von seinen Fans besonders unter die Lupe genommen: Ganz in der Ecke eines Regals der Rosinschen Küche steht tatsächlich eine "Thermomix"-Küchenmaschine.

+ Frank Rosin ist Jury-Mitglied bei "The Taste" auf Sat1. © Benedikt Müller/dpa

Frank Rosin aus Dorsten - kocht der Starkoch mit dem Thermomix?

Frank Rosins Fans reagieren prompt auf das bekannte Küchen-Utensil: "Was isch mit dir los ey? Du kannst doch kochen?", konfrontiert ein User den Fernsehkoch mit den zwei Michelin-Sternen. Für den Fan ist die Küchenmaschine anscheinend ein Hinweis dafür, nicht kochen zu können.

Frank Rosin lassen die Anschuldigungen bezüglich seiner Küchenmaschine allerdings kalt. Für ihn geht es derzeit schließlich nur um ein Thema: Die Wiedereröffnung der Restaurants in Deutschland.

Frank Rosin mit offenem Brief an Bundesregierung - Restaurants müssen wieder geöffnet werden

Der TV-Koch aus Dorsten wandte sich am Montag (20. April) gemeinsam mit zahlreichen anderen Köchen in einem offenen Brief an die Bundesregierung. Darin setzten sich die Köche für eine langsame Wiedereröffnung der Gastronomie-Szene in Deutschland ein.

Video: Star-Koch Frank Rosin über schwere Zeiten & Corona-Krise

Solange sein Restaurant noch geschlossen bleiben muss, macht Frank Rosin sein Zuhause eben zum Gasthaus. Mit Kind und Kegel und allem was dazugehört.

