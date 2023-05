Fotoverbot für Harry bei Krönung von König Charles III

Einsamer Königssohn

Prinz Harry bleibt in seiner Außenseiter-Rolle. Bei der Krönung des Königs soll er keine Rolle spielen - nicht mal Fotos dürfen angeblich von ihm gemacht werden.

London – Prinz Harry (38) ist gestern zur Krönung seines Vaters König Charles III. (74) angereist. Die Aufregung ist groß: Wie wird das Aufeinandertreffen sein? Im Vorfeld hatte Prinz Harrys Buch „Spare“ viele Anschuldigungen gegen die Royals erhoben, was seitens des Palastes unkommentiert geblieben war.

Prinz Harry soll bei den heutigen Krönungsfeierlichkeiten keine Rolle spielen

Es gäbe allerdings „keine Pläne“, die Harry bei den Aktivitäten im Buckingham-Palast mit einschließen, sagte eine Quelle der Dailymail. Auch dürfe Harry nicht an einem privaten Familienessen teilnehmen oder gar auf Fotos erscheinen, hieß es weiter. Dass Prinz Harry kein herzlicher Empfang erwartet, war bei der Vorgeschichte klar, dass er so gut wie nicht vorkommen soll, dürfte den Herzog von Sussex dennoch treffen.

Im Mittelpunkt steht der König und seine Frau Camilla (75), was Prinz Harry derzeit macht, unterliegt der Geheimhaltung. Gesehen wurde der Zweitgeborene des Monarchen bisher nicht. Es heißt, dass er weder am Familienessen, noch am gemeinsamen Balkonauftritt, noch bei der Prozession in der Westminster Abbey zu sehen sein soll.

Er wird auch nicht an der Prozession von der Westminster Abbey zurück nach Hause teilnehmen oder sich seiner Familie auf dem Balkon beim traditionellen öffentlichen Auftritt und der Flugvorführung anschließen.



Stattdessen wird der Sohn des Königs, der in der Thronfolge an fünfter Stelle steht, in der Abtei offenbar auf hintere Plätze verwiesen. Zuvor war bekannt geworden, dass der Herzog gestern Morgen mit einem kommerziellen Flugzeug nach Großbritannien geflogen war und die Passagiere verblüfft zurückgelassen hatte.

Bleibt zu hoffen, dass die Fans wenigstens vor Ort ein paar Schnappschüsse vom verstoßenen Prinzen machen können, damit die Welt erfährt, ob er vielleicht in seiner Uniform antreten darf – Alle Infos, Bilder und Updates zur Krönung Charles III. gibts hier im Live-Ticker. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, dailymail.co.uk, news.com.au

