Fluch von Pietro Lombardis Haus: Amira Pocher hat jede Nacht Angst

Im vergangenen Jahr wurde in Pietro Lombardis Haus eingebrochen, während die Pochers dort lebten. Besonders für Amira Pocher scheint der Vorfall traumatisch gewesen zu sein. Noch immer leidet sie unter den Folgen.

Köln - Am 20. Januar 2022 war ein Mann in das Haus von Pietro Lombardi (30) eingestiegen. Zu diesem Zeitpunkt lebten Oliver (44) und Amira Pocher (30) in dem Haus, da ihr eigenes Zuhause bei der Flutkatastrophe stark beschädigt wurde. Der Einbrecher stahl wertvollen Schmuck von Amira.

Am Mittwochmorgen (25. Januar 2023) sagte das Ehepaar nun vor dem Kölner Amtsgericht aus. Der angeklagte Alexandar J. (30) konnte festgenommen werden, da am Tatort DNA-Spuren gefunden wurden. Im Prozess entschuldigte er sich für seine Tat und bekannte sich schuldig. Er sei zufällig am geöffneten Fenster vorbeigekommen und sei daraufhin über die Garage eingebrochen. Er habe sich aus dem Badezimmer eine Uhr und eine Kette geschnappt und sei aus demselben Fenster wieder herausgeklettert.

Amira und Oliver Pocher waren zur Zeit des Einbruchs nicht Zuhause gewesen, dafür aber die Nanny, Amiras Bruder, ein Freund und die beiden Söhne (damals 1 und 2 Jahre alt). Gegen 22 Uhr seien der Komiker und seine Frau nach Hause gekommen. Amira habe direkt den fehlenden Schmuck bemerkt. Eine 35.000 Euro teure Uhr, Cartier-Ohrringe und eine Kette seien gestohlen worden.

„Die Gegenstände sind mir inzwischen egal. Aber die Angst ist schlimm. Ich habe seitdem riesige Panik. Bei jedem Geräusch bekomme ich Herzrasen. Daher habe ich jetzt überall Kameras“, klagt Amira Pocher laut bild.de. Seit dem Einbruch habe sie keine ruhige Nacht mehr gehabt. Sie sei allerdings erleichtert, dass es nicht in ihrem eigenen Haus passiert sei, sodass der Täter nicht wisse, wo sie wirklich lebt. Ihre Kinder hätten zum Glück nichts mitbekommen von dem Einbrecher.

Von der Versicherung habe Amira 50.000 Euro erstattet bekommen, der Wert des Schmucks läge bei 69.000 Euro. Nun scheinen die Pochers auswandern zu wollen. Amira Pocher soll bereits ein Grundstück im Ausland gekauft haben. Verwendete Quellen: bild.de

