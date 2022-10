Florian Silbereisen zeichnet Show mit Helene Fischer Ende Oktober auf

Ex-Partner auf Bühne vereint

Florian Silbereisen ist für gleich zwei Schlagershows in Leipzig. Die beiden ORF-Aufzeichnungen finden an zwei Tagen hintereinander statt. Auch Helene Fischer wird ihm einen Besuch abstatten.

Leipzig - Florian Silbereisen (41) hat derzeit einen vollen Terminkalender. Der Schlagerstar absolviert in Leipzig einige Termine vor der Kamera. Gerade führte er als Moderator durch die Preisverleihung der „Goldenen Henne“. Nun folgen zwei weitere Aufzeichnungen in der Stadt: das „Schlagerjubiläum“ und der „Schlagerabschied“. Die ersten Gäste stehen fest.

Florian Silbereisen zeichnet in Leipzig zwei Schlagershows auf

„Das große Schlagerjubiläum“ wird am 21.10.2022 aufgezeichnet. Es ist tatsächlich der 100. Auftritt von Florian Silbereisen als Moderator der „Feste“-Reihe, der aber nicht live ausgestrahlt wird, auch wenn Publikum vor Ort sein wird, um dem Schlagersänger zuzujubeln.

+ Symbolbild: Helene Fischer und Florian Silbereisen auf der Bühne. © Angelika Warmuth/dpa und Hendrik Schmidt/dpa

Dafür sind nun auch erste Gäste bekannt, die in einem Vorankündigungsvideo zu sehen sind. „Zu Gast sind natürlich viele Stars, die ihn in den bisherigen 99 Shows begleitet haben“, heißt es vom Veranstalter Semmel. Darunter sind Roland Kaiser, Andreas Gabalier und Ross Antony.

Überraschend ist die Teilnahme der Kelly Family, die damit bei der Show von Giovanni Zarrella im ZDF und von Florian Silbereisen im ORF zu sehen sein wird. Auch Jürgen Drews wird offenbar doch noch einmal auftreten, nachdem zunächst sein Auftritt in Ellmau am Wilden Kaiser als sein letztes Konzert angekündigt wurde.

Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne wieder vereint

Besonders gespannt sein dürften die Fans aber auch auf einen Namen: Helene Fischer. Die Schlager-Queen und Ex von Florian Silbereisen wird offenbar wieder in seiner Show vertreten sein. Fischer und Silbereisen verbindet noch heute eine enge Freundschaft, wie die beiden immer wieder betonen. Helene Fischer schickte Florian Silbereisen bei ihrem Mega-Konzert in München gar eine versteckte Botschaft.

Absage für Helene-Fischer-Show Wie Helene Fischer ankündigte, wird ihre eigene Helene-Fischer-Show an Weihnachten 2022 ausfallen. Grund sei Corona. Die Schlagersängerin äußerte sich dazu mit den Worten: „Ich bedaure es sehr, dass wir unsere Weihnachtsshow absagen mussten. Es ist in diesem Jahr alles noch zu ungewiss, weil man nicht weiß, was da im Herbst wieder auf uns zukommen mag“, so Fischer. „Wir haben uns deshalb schmerzhaft gegen die Show entschieden“, hieß es.

Zum „Schlagerabschied“, der Jürgen Drews und dessen Abschied gewidmet ist, kommen neben dem Künstler selbst zum derzeitigen Stand Roland Kaiser, Maite Kelly, Ben Zucker, Mickie Krause und Thomas Anders. Änderungen behält sich der Veranstalter für beide Aufzeichnungen vor.

Kürzlich erlebte Helene Fischer im ORF einen peinlichen Moment. Moderatoren wollten von Helene Fischer wissen, ob sie noch aufs Klo gehen würde. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, Semmel, instagram.com/semmelconcerts

