Fitness-Influencerin Pamela Reif wird nach TikTok-Video Transfeindlichkeit vorgeworfen

„Sehe aus wie eine …“

„Sehe aus wie eine…": Transfeindlich? Influencerin Pamela Reif erntet Shitstorm für TikTok-Video

Mit wenigen Worten versetzt Pamela Reif die Öffentlichkeit in Aufruhr. Die Fans können ihren Ohren kaum trauen. Lesen Sie hier, womit die Influencerin eine Kontroverse auslöst:

Dass auf Social Media nicht alles echt ist, dürfte heute für die wenigsten eine Neuigkeit sein. Was manche Beauty-Filter bei TikTok und Co. jedoch aus den Gesichtern normaler Menschen machen, ist regelrecht absurd. Ironischerweise ist es ausgerechnet ein solcher Filter, der TikTok-Nutzern aktuell den Eindruck vermittelt, das wahre Gesicht einer der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands gezeigt zu haben. Es geht um eine Kontroverse, die über die Grenzen der App hinaus Wellen schlägt.

MANNHEIM24 verrät, warum Pamela Reif mit Äußerungen in einem TikTok-Video einen Shitstorm erntet.

Pamela Reif ist unter den Influencern bisher eigentlich ein relativ unkontroverser Charakter. Ein paar Schleichwerbungs-Skandale hier, Kritik an ihren Fitness-Snacks da, das ist im Vergleich zu manch anderen Persönlichkeiten im Reich der Influencer zahm. (paw)