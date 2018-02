Foto von Valentinstags-Geschenk gepostet: Fans gehen auf Cathy Hummels los

Überraschende Reaktionen

Voller Stolz postet Cathy Hummels das Valentinsgeschenk von ihrem Mats. Mit dieser Reaktion ihrer Fans hat sie aber wohl nicht gerechnet.

München - Üppiges Valentinstags-Geschenk von Mats Hummels (29): Cathy (30) postete auf Instagram einen Strauß roter Rosen, bei denen wohl auch jedes Bachelor-Babe schwach werden würde. Als geübte Influencerin teilte die frischgebackene Mama auch dieses romantische Geschenk mit ihren Followern. Dazu die blumige Aufforderung an alle: "Liebe Männer, habt ihr an den Valentinstag gedacht und Blumen für euren Schatz besorgt. Falls nicht, rettet euch @fleurop.de den Tag. Wenn ihr heute eure blumige Liebeserklärung bis 14.00 Uhr bestellt, kommt diese auch heute noch an! Weil jede Frau Blumen verdient ... wenigstens einmal im Jahr"

Kam aber nicht bei allen ihren Fans gut an. "Den Tag der Blumenhändler muss man nicht sponsern... genau wie Muttertag ... finde die preislichen Aufschläge frech !!! Ausserdem brauchts zum Liebe zeigen keinen besonderen Tag :)", kommentiert etwa ela Rienermann. "Ich hab jahrelang in einem Blumenladen gearbeitet und hier mal eine kleine Info für dich: der Großhändler haut die Preise kurz vor Valentinstag so extrem in die Höhe, dass Blumenläden gar keine andere Wahl haben, als teurer zu verkaufen! ;) das liegt nicht an den Blumenläden, sondern an den Großhändlern, bei denen man vorher alles einkaufen muss ;)" merkte ein anderer Fan an. „Valentinstag ist totaler quatsch! Und ich schenke auch öfter mal Rosen oder Schokolade... dafür braucht es keinen besonderen Tag!“, findet ein weiterer Fan.

Cathy wird's egal sein. Und Mats hat vermutlich noch weitere Überraschungen für seine Liebste am Valentinstag.

